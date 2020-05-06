Украина в январе и феврале экспортировала живой и охлажденной рыбы на более чем 147 тыс. долларов
Киев • УНН
КИЕВ. 6 мая. УНН. В январе-феврале 2020 года Украина экспортировала 127 тонн живой и охлажденной рыбы на 147,6 тыс. долларов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Государственное агентство рыбного хозяйства.
"В течение января-февраля 2020 года нашим государством поставлено на внешние рынки 127 тонн живой и свежей (охлажденной) рыбы на 147,6 тыс. долл. Так, 98% экспорта украинского живой рыбы (124,8 тонны карпа на 134,8 тыс. долл.) Пришлось на Молдову. Такой результат в денежном выражении на 2,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года", - говорится в сообщении.
Указано, что больше свежей или охлажденной рыбы Украина поставила в Турцию - 1998 кг калкана и карпа на 9 тыс. долл.
"Также эта товарная позиция поставлялась в Либерию (спаровые или морские караси, карп, лаврак), Австрию (сёмга), Мальту (карп), Панаму (карп), Кипр (сёмга), Сейшельские и Маршалловы острова (лосось тихоокеанский)", - указывается в сообщении.
Отмечается, что в разрезе товарных позиций за январь-февраль 2020 года всего экспортировано карпа - 119 800 кг на сумму 133,3 тыс. долл. и калкана - 1978 кг на сумму 8,9 тыс. долл.
Напомним, в январе Украина экспортировала готовой и консервированной рыбы на более чем 400 тыс. долларов.