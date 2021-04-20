Україна у ПАРЄ збирає підписи під заявою про провокації РФ: уже доєдналися делегати з 8 країн

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Київ • УНН

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КИЇВ. 20 квітня. УНН. Українська делегація на сесії Парламентської асамблеї Ради Європи збирає підписи під заявою про провокації Російської Федерації. Про це у себе у Telegram-каналі повідомила голова української парламентської делегації в ПАРЄ Марія Мезенцева, передає УНН.

Деталі

Так, на підтримку України за ініціативою представника литовської делегації Емануеліса Зінгериса створено спільну заяву членів Парламентської асамблеї Ради Європи про провокації Російської Федерації та ескалацію військових дій.

Зокрема, у заяві йдеться про збільшення кількості порушень режиму припинення вогню з боку угрупувань, яких підтримує Росія, зростання кількості жертв та нарощування військових сил біля українських кордонів, вказали при цьому у політсилі "Слуга народу", яку представляє Мезенцева.

“Заява демонструє розуміння, що толерувати поведінку РФ не можна. Документ закликає агресора припинити провокації, зупинити блокаду Керченської протоки, припинити ескалацію конфлікту на Сході та виконувати взяті на себе зобов’язання в межах принципів ОБСЄ”, — розповіла член української делегації, народний депутат від “Слуги народу” Євгенія Кравчук.

За її словами, заява також доводить єдність позиції Асамблеї у широкому форматі, а не тільки Балтік+ щодо необхідності забезпечити повагу до міжнародного права, цінностей та стандартів Ради Європи у контексті підтримки України як суверенної та територіально цілісної держави.

Марія Мезенцева повідомила, що окрім України заяву вже підписали делегації Литви, Латвії, Естонії, Польщі, Швеції, Грузії, Румунії та Азербайджану.

“Сьогодні продовжуємо збирати підписи під короткою версією документу — Written declaration, яка буде зареєстрована і направлена до Бюро ПАРЄ, Комітету міністрів та генеральної секретарки Ради Європи”, — сказала Мезенцева.

Доповнення

У французькому Страсбурзі у понеділок, 19 квітня, стартувала весняна сесія Парламентської асамблеї Ради Європи, яка пройде в гібридному форматі.

На вечірній сесії ПАРЄ 19 квітня Марія Мезенцева, як повідомила вона сама у Telegram-каналі, від імені української делегації заявила: “Наразі кордони України оточують близько 100 тисяч російських військових, постійно порушується режим припинення вогню на Донбасі. І це не лише загроза українській території, українській незалежності — це загроза Раді Європи й правам людини”.

На сесії заплановано виступ канцлера Німеччини Ангели Меркель та державного міністра у справах Європи МЗС ФРН Міхаеля Рота. Також передбачений виступ голови Європейського парламенту Давида Сассолі, президента Республіки Молдова Майї Санду і Генерального секретаря організації Марії Пейчіновіч-Буріч.

Також очікується, що свій річний звіт за 2020 рік представить Комісар з прав людини Дуня Міятович.

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