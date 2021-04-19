У ПАРЄ винесуть питання ескалації РФ на українському кордоні

Цитата

“Тільки-но вдалося просунути питання ескалації на нашому кордоні , яке здійснює Росія — питання буде ставити голова політичної групи (до якої я належу пан Почей, Польша) до Генеральної Секретарки Ради Європи! Це буде у Вт 15:30-16:00 за Києвом”, — написала Мезенцева.

Деталі

Мезенцева повідомляла у своєму Facebook раніше, що сьогодні відбудеться засідання політичних груп.

“Я буду, як членкиня групи Європейської народної партії, а також і інші колеги з делегації в своїх групах підіймати питання: збільшення присутності російських військ на кордоні з Україною, ініціативу Кримська платформа, а також запрошення представників кожної з політичних груп ПАРЄ до України для здійснення ознайомчого візиту, в т.ч. на Донбас”, — зазначала нардеп.



Варто зауважити також, що Європейська народна партія сьогодні окремо опублікувала заяву щодо України з вимогою провести у ПАРЄ парламентські дебати на пленарному засіданні наступного тижня щодо поточного нарощування російських військових на українському кордоні.



Довідково

У французькому Страсбурзі у понеділок, 19 квітня, стартує весняна сесія Парламентської асамблеї Ради Європи, яка пройде в гібридному форматі.



На сесії заплановано виступ канцлера Німеччини Ангели Меркель та державного міністра у справах Європи МЗС ФРН Міхаеля Рота. Також передбачений виступ голови Європейського парламенту Давида Сассолі, президента Республіки Молдова Майї Санду і Генерального секретаря організації Марії Пейчіновіч-Буріч.

Також очікується, що свій річний звіт за 2020 рік представить Комісар з прав людини Дуня Міятович.