Україна цьогоріч спрямує майже 2 трлн доларів на сектор безпеки й оборони
Київ • УНН
КИЇВ. 22 вересня. УНН. На сектор безпеки й оборони Україна спрямує 2 трлн грн, заявив прем'єр-міністрміністр Денис Шмигаль під час Регіонального економічного форуму. Також серед пріоритетів держави прем’єр назвав відновлення житла людей, захист енергетичних об’єктів та підтримка бізнесу, повідомляє УНН.
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«Загалом держава спрямує цьогоріч на сектор безпеки й оборони майже 2 трлн грн. Україна торік перевела економіку на «воєнні рейки», - зазначив Шмигаль.
За його словами, весь бюджет мирного часу спрямований на закупівлю й виробництво всього необхідного для Збройних сил.
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Також Шмигаль заявив, що серед важливих пріоритетів держави є відновлення житла людей, які його втратили. За його словами, невдовзі у Дії будуть запроваджені відповідні сертифікати. Глава Уряду закликав владу на місцях звернути увагу на роботу регіональних комісій, які займаються верифікацією збитків.
Крім того, важливим державним питанням є захист енергетичних об’єктів в України. Як зазначив прем’єр, Україна зараз більше готова до зими, ніж минулого року. Але зима все одно буде складною, «росія вже почала енергетичний терор».
Також серед пріоритетних завдань держави є підтримка бізнесу.
Як зазначив Шмигаль, уряд продовжить державні програми для бізнесу: від "Доступні кредити 5-7-9%" до безповоротних грантів єРобота. Кошти на них закладено в держбюджеті. Це сприяє створенню робочих місць і поверненню людей додому, додав прем’єр.
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