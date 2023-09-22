Україна цьогоріч спрямує майже 2 трлн доларів на сектор безпеки й оборони

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«Загалом держава спрямує цьогоріч на сектор безпеки й оборони майже 2 трлн грн. Україна торік перевела економіку на «воєнні рейки», - зазначив Шмигаль.

За його словами, весь бюджет мирного часу спрямований на закупівлю й виробництво всього необхідного для Збройних сил.

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Також Шмигаль заявив, що серед важливих пріоритетів держави є відновлення житла людей, які його втратили. За його словами, невдовзі у Дії будуть запроваджені відповідні сертифікати. Глава Уряду закликав владу на місцях звернути увагу на роботу регіональних комісій, які займаються верифікацією збитків.

Крім того, важливим державним питанням є захист енергетичних об’єктів в України. Як зазначив прем’єр, Україна зараз більше готова до зими, ніж минулого року. Але зима все одно буде складною, «росія вже почала енергетичний терор».

Також серед пріоритетних завдань держави є підтримка бізнесу.

Як зазначив Шмигаль, уряд продовжить державні програми для бізнесу: від "Доступні кредити 5-7-9%" до безповоротних грантів єРобота. Кошти на них закладено в держбюджеті. Це сприяє створенню робочих місць і поверненню людей додому, додав прем’єр.

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