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Україна цьогоріч спрямує майже 2 трлн доларів на сектор безпеки й оборони

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 вересня. УНН. На сектор безпеки й оборони Україна спрямує 2 трлн грн, заявив прем'єр-міністрміністр Денис Шмигаль під час Регіонального економічного форуму. Також серед пріоритетів держави прем’єр назвав відновлення житла людей, захист енергетичних об’єктів та підтримка бізнесу, повідомляє УНН.

Цитата

«Загалом держава спрямує цьогоріч на сектор безпеки й оборони майже 2 трлн грн. Україна торік перевела економіку на «воєнні рейки», - зазначив Шмигаль.

За його словами, весь бюджет мирного часу спрямований на закупівлю й виробництво всього необхідного для Збройних сил.

Доповнення

Також Шмигаль заявив, що серед важливих пріоритетів держави є відновлення житла людей, які його втратили. За його словами, невдовзі у Дії будуть запроваджені відповідні сертифікати. Глава Уряду закликав владу на місцях звернути увагу на роботу регіональних комісій, які займаються верифікацією збитків.

Крім того, важливим державним питанням є захист енергетичних об’єктів в України. Як зазначив прем’єр, Україна зараз більше готова до зими, ніж минулого року. Але зима все одно буде складною, «росія вже почала енергетичний терор».

Також серед пріоритетних завдань держави є підтримка бізнесу.

Як зазначив Шмигаль, уряд продовжить державні програми для бізнесу: від "Доступні кредити 5-7-9%" до безповоротних грантів єРобота. Кошти на них закладено в держбюджеті. Це сприяє створенню робочих місць і поверненню людей додому, додав прем’єр.

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