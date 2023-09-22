Украина в этом году направит почти 2 трлн долларов на сектор безопасности и обороны
Киев • УНН
КИЕВ. 22 сентября. УНН. На сектор безопасности и обороны Украина направит 2 трлн грн, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время Регионального экономического форума. Также среди приоритетов государства премьер назвал восстановление жилья людей, защита энергетических объектов и поддержка бизнеса, сообщает УНН.
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«В целом государство направит в этом году на сектор безопасности и обороны почти 2 трлн грн. Украина в прошлом году перевела экономику на «военные рельсы», - отметил Шмыгаль.
По его словам, весь бюджет мирного времени направлен на закупку и производство всего необходимого для Вооруженных сил.
Дополнение
Также Шмыгаль заявил, что среди важных приоритетов государства является восстановление жилья людей, которые его потеряли. По его словам, вскоре в Дії будут введены соответствующие сертификаты. Глава Правительства призвал власти на местах обратить внимание на работу региональных комиссий, которые занимаются верификацией убытков.
Кроме того, важным государственным вопросом является защита энергетических об’объектов в Украине. Как отметил премьер, Украина сейчас больше готова к зиме, чем в прошлом году. Но зима все равно будет сложной, «россия уже начала энергетический террор».
Также среди приоритетных задач государства является поддержка бизнеса.
Как отметил Шмыгаль, правительство продолжит государственные программы для бизнеса: от "Доступные кредиты 5-7-9%" до безвозвратных грантов еРобота. Средства на них заложены в госбюджете. Это способствует созданию рабочих мест и возвращению людей домой, добавил премьер.
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