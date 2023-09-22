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Украина в этом году направит почти 2 трлн долларов на сектор безопасности и обороны

Киев • УНН

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КИЕВ. 22 сентября. УНН. На сектор безопасности и обороны Украина направит 2 трлн грн, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время Регионального экономического форума. Также среди приоритетов государства премьер назвал восстановление жилья людей, защита энергетических объектов и поддержка бизнеса, сообщает УНН.

Цитата

«В целом государство направит в этом году на сектор безопасности и обороны почти 2 трлн грн. Украина в прошлом году перевела экономику на «военные рельсы», - отметил Шмыгаль.

По его словам, весь бюджет мирного времени направлен на закупку и производство всего необходимого для Вооруженных сил.

Дополнение

Также Шмыгаль заявил, что среди важных приоритетов государства является восстановление жилья людей, которые его потеряли. По его словам, вскоре в Дії будут введены соответствующие сертификаты. Глава Правительства призвал власти на местах обратить внимание на работу региональных комиссий, которые занимаются верификацией убытков.

Кроме того, важным государственным вопросом является защита энергетических об’объектов в Украине. Как отметил премьер, Украина сейчас больше готова к зиме, чем в прошлом году. Но зима все равно будет сложной, «россия уже начала энергетический террор».

Также среди приоритетных задач государства является поддержка бизнеса.

Как отметил Шмыгаль, правительство продолжит государственные программы для бизнеса: от "Доступные кредиты 5-7-9%" до безвозвратных грантов еРобота. Средства на них заложены в госбюджете. Это способствует созданию рабочих мест и возвращению людей домой, добавил премьер.

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