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Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ
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Україна - це ЄС, а ЄС - це Україна: голова Євроради виступив у Верховній Раді

Київ • УНН

 • 1015628 перегляди

КИЇВ. 19 січня. УНН. Голова Європейської Ради Шарль Мішель під час свого візиту до Києва виступив у Верховній Раді України та запевнив, що країна переможе у війні з росією. Про це повідомляє УНН, посилаючись на сторінку народного депутата фракції "Голос" Ярослава Железняка у Telegram.

Україна - це ЄС, а ЄС - це Україна: голова Євроради виступив у Верховній Раді

Деталі

Зазначається, що присутніми на засіданні були також керівники та представники дипломатичних місій держав-членів ЄС.

Під час виступу Мішель наголосив, що "не може бути вільної Європи без вільної України", і висловив переконання у тому, що країна переможе "через ваш дух", а ЄС продовжить підтримку Києва.

Також голова Євроради зазначив, що сподівається, що Україна у майбутньому зможе займати його позицію в Європейській раді. 

Цитата

"Я приїхав сказати вам - сьогодні ми всі українці!... Україна це ЄС, а ЄС це Україна. І ми будемо разом!... Мої дорогі українські браття та сестри, ви вибрали доєднатися до нашого союзу. Ви платите за це велику ціну. І ми це ніколи не забудемо", - сказав Мішель під час виступу.

Він також повідомив, що відвідав Бородянку Київської області, яка на початку повномасштабного вторгнення була окупована російськими загарбниками, і розповів свої враження від побаченого.

Нагадаємо

Голова Європейської Ради Шарль Мішель сьогодні, 19 січня, прибув до Києва.

Президент України Володимир Зеленський повідомив про "змістовні переговори" з головою Євроради Шарлем Мішелем у Києві

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