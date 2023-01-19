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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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Украина - это ЕС, а ЕС - это Украина: глава Евросовета выступил в Верховной Раде

Киев • УНН

 • 1015628 просмотра

КИЕВ. 19 января. УНН. Председатель Европейского Совета Шарль Мишель во время своего визита в Киев выступил в Верховной Раде Украины и заверил, что страна победит в войне с Россией. Об этом сообщает УНН, ссылаясь на страницу народного депутата фракции "Голос" Ярослава Железняка в Telegram.

Украина - это ЕС, а ЕС - это Украина: глава Евросовета выступил в Верховной Раде

Детали

Отмечается, что на заседании присутствовали также руководители и представители дипломатических миссий государств-членов ЕС.

Во время выступления Мишель отметил, что "не может быть свободной Европы без свободной Украины", и выразил убеждение в том, что страна победит "благодаря вашему духу", а ЕС продолжит поддержку Киева.

Также председатель Евросовета отметил, что надеется, что Украина в будущем сможет занимать его позицию в Европейском совете. 

Цитата

"Я приехал сказать вам - сегодня мы все украинцы!.... Украина это ЕС, а ЕС это Украина. И мы будем вместе!.... Мои дорогие украинские братья и сестры, вы выбрали присоединиться к нашему союзу. Вы платите за это большую цену. И мы это никогда не забудем", - сказал Мишель во время выступления.

Он также сообщил, что посетил Бородянку Киевской области, которая в начале полномасштабного вторжения была оккупирована российскими захватчиками, и рассказал свои впечатления от увиденного.

Напомним

Председатель Европейского Совета Шарль Мишель сегодня, 19 января, прибыл в Киев.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о "содержательных переговорах" с председателем Евросовета Шарлем Мишелем в Киеве

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