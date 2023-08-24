Україна третій день поспіль бере електроенергію з ЄС як аварійну допомогу, але рекорд споживання вже не побито - Укренерго
Київ • УНН
КИЇВ. 24 серпня. УНН. Учора, 23 серпня, вечірній максимум споживання був на 3% нижче за літній рекорд, енергосистема України третій день поспіль брала аварійну допомогу з Європи - обсягом 1800 МВт-год, повідомили в четвер у НЕК "Укренерго", пише УНН.
Споживання
"Споживання тримається на найвищому за літо рівні. Вчора, 23 серпня, вечірній максимум споживання всього на 3% був нижчим за літній рекорд 21 серпня, навіть попри зменшення температури на 4℃. НЕК “Укренерго” для покриття попиту застосовувало з 18:00 до 22:00 аварійну допомогу з енергосистеми Польщі та Румунії. Її загальний обсяг становив 1800 МВт-год", - повідомили в Укренерго.
Там нагадали, що аварійна допомога не є комерційним імпортом, це останній і найдорожчий захід екстреного реагування для балансування енергосистеми, який не вимагає відключення споживачів.
Експорт/імпорт
Сьогодні, як вказано, імпорту майже немає. Максимальна потужність поставок зі Словаччини в вечірні години 30 МВт. Експорт відсутній.
Знеструмлення та ремонти
Станом на ранок через бойові дії та з інших причин знеструмлено 412 населених пунктів. Внаслідок обстрілів росіянами є нові пошкодження у мережах на Донеччині, Херсонщині та Запоріжжі.
З технологічних причин є знеструмлення у Дніпропетровській області, на ранок без світла залишались понад 5 тисяч споживачів. Тривають аварійно-відновлювальні роботи.
Також вказано, що через обстріл росіян тимчасово припинила роботу одна з теплових електростанцій.
"Відновлено частину обладнання на підстанції у південному регіоні. Це підвищило надійність передачі електроенергії магістральними мережами одразу в кількох областях. Роботи продовжуються для повного відновлення функціонала підстанцій", - вказали у компанії.