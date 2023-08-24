Украина третий день подряд берет электроэнергию из ЕС в качестве аварийной помощи, но рекорд потребления уже не побит - Укрэнерго

ukru
19:26 • 32340 просмотра

путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

13 марта, 15:57 • 89548 просмотра

рф согласна на прекращение огня в Украине, но есть нюансы - путин

Эксклюзив
13 марта, 13:47 • 103788 просмотра

Пыльца деревьев и пылевой клещ: аллерголог объяснила, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

Эксклюзив
13 марта, 13:40 • 104315 просмотра

Легализация криптовалюты позволит получить дополнительный источник наполнения госбюджета - экономист

13 марта, 13:25 • 98875 просмотра

Дело о трагедии в Одессе 2 мая 2014 года: ЕСПЧ назвал Украину виновной, но признал влияние рф

13 марта, 10:29 • 89304 просмотра

Рада поддержала снижение штрафов за несвоевременное уточнение данных в ТЦК

Эксклюзив
13 марта, 06:36 • 109079 просмотра

Лунное затмение 14 марта 2025 года: влияние на судьбу, эмоции и глобальные события

13 марта, 06:19 • 130986 просмотра

россия представила США список требований для соглашения о прекращении войны против Украины - Reuters

12 марта, 19:49 • 169017 просмотра

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 15:33 • 200254 просмотра

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
В Украине более 3 тысяч официальных миллионеров: самому молодому всего 3 года

В Украине более 3 тысяч официальных миллионеров: самому молодому всего 3 года

13 марта, 14:59 • 21466 просмотра
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 51064 просмотра
Мы обсуждали с Украиной участки земли, которые будут сохранены и потеряны, в том числе и ЗАЭС - Трамп

Мы обсуждали с Украиной участки земли, которые будут сохранены и потеряны, в том числе и ЗАЭС - Трамп

17:25 • 25739 просмотра
Трамп о Гренландии: думаю, что ее аннексия произойдет

Трамп о Гренландии: думаю, что ее аннексия произойдет

17:32 • 20655 просмотра
Трамп допустил возможность "шатдауна" в США

Трамп допустил возможность "шатдауна" в США

18:27 • 30528 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 169016 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 200253 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 142421 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 149007 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 185528 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 51079 просмотра
Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

13 марта, 12:00 • 102916 просмотра
На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

13 марта, 07:35 • 120011 просмотра
Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

11 марта, 14:42 • 155739 просмотра
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

10 марта, 15:34 • 162650 просмотра
Актуальное
Украина третий день подряд берет электроэнергию из ЕС в качестве аварийной помощи, но рекорд потребления уже не побит - Укрэнерго

Украина третий день подряд берет электроэнергию из ЕС в качестве аварийной помощи, но рекорд потребления уже не побит - Укрэнерго

Киев • УНН

 • 692252 просмотра

КИЕВ. 24 августа. УНН. Вчера, 23 августа, вечерний максимум потребления был на 3% ниже летнего рекорда, энергосистема Украины третий день подряд брала аварийную помощь из Европы - объемом 1800 МВт-ч, сообщили в четверг в НЭК "Укрэнерго", пишет УНН.

Потребление

"Потребление держится на самом высоком за лето уровне. Вчера, 23 августа, вечерний максимум потребления всего на 3% был ниже летнего рекорда 21 августа, даже несмотря на уменьшение температуры на 4℃. НЭК “Укрэнерго” для покрытия спроса применяло с 18:00 до 22:00 аварийную помощь из энергосистемы Польши и Румынии. Ее общий объем составил 1800 МВт-ч", - сообщили в Укрэнерго.

Там напомнили, что аварийная помощь не является коммерческим импортом, это последняя и самая дорогая мера экстренного реагирования для балансировки энергосистемы, которая не требует отключения потребителей.

Экспорт/импорт

Сегодня, как указано, импорта почти нет. Максимальная мощность поставок из Словакии в вечерние часы 30 МВт. Экспорт отсутствует.

Обесточивание и ремонты

По состоянию на утро из-за боевых действий и по другим причинам обесточены 412 населенных пунктов. В результате обстрелов россиянами есть новые повреждения в сетях в Донецкой, Херсонской и Запорожской областях. 

По технологическим причинам есть обесточивание в Днепропетровской области, на утро без света оставались более 5 тысяч потребителей. Продолжаются аварийно-восстановительные работы.

Также указано, что из-за обстрела россиян временно прекратила работу одна из тепловых электростанций.

"Восстановлена часть оборудования на подстанции в южном регионе. Это повысило надежность передачи электроэнергии по магистральным сетям сразу в нескольких областях. Работы продолжаются для полного восстановления функционала подстанций", - указали в компании.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политика

Обратиться по вопросам размещения рекламы