Украина третий день подряд берет электроэнергию из ЕС в качестве аварийной помощи, но рекорд потребления уже не побит - Укрэнерго
Киев • УНН
КИЕВ. 24 августа. УНН. Вчера, 23 августа, вечерний максимум потребления был на 3% ниже летнего рекорда, энергосистема Украины третий день подряд брала аварийную помощь из Европы - объемом 1800 МВт-ч, сообщили в четверг в НЭК "Укрэнерго", пишет УНН.
Потребление
"Потребление держится на самом высоком за лето уровне. Вчера, 23 августа, вечерний максимум потребления всего на 3% был ниже летнего рекорда 21 августа, даже несмотря на уменьшение температуры на 4℃. НЭК “Укрэнерго” для покрытия спроса применяло с 18:00 до 22:00 аварийную помощь из энергосистемы Польши и Румынии. Ее общий объем составил 1800 МВт-ч", - сообщили в Укрэнерго.
Там напомнили, что аварийная помощь не является коммерческим импортом, это последняя и самая дорогая мера экстренного реагирования для балансировки энергосистемы, которая не требует отключения потребителей.
Экспорт/импорт
Сегодня, как указано, импорта почти нет. Максимальная мощность поставок из Словакии в вечерние часы 30 МВт. Экспорт отсутствует.
Обесточивание и ремонты
По состоянию на утро из-за боевых действий и по другим причинам обесточены 412 населенных пунктов. В результате обстрелов россиянами есть новые повреждения в сетях в Донецкой, Херсонской и Запорожской областях.
По технологическим причинам есть обесточивание в Днепропетровской области, на утро без света оставались более 5 тысяч потребителей. Продолжаются аварийно-восстановительные работы.
Также указано, что из-за обстрела россиян временно прекратила работу одна из тепловых электростанций.
"Восстановлена часть оборудования на подстанции в южном регионе. Это повысило надежность передачи электроэнергии по магистральным сетям сразу в нескольких областях. Работы продолжаются для полного восстановления функционала подстанций", - указали в компании.