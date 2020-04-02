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Україна та Туркменістан обговорили економічну співпрацю

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КИЇВ. 2 квітня. УНН. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба провів телефонну розмову з заступником голови Кабміну, міністром закордонних справ Туркменістану Рашидом Мередовим. Сторони обговорили питання торгівлі та розширення географії бізнес-проектів. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу МЗС.

"Співрозмовники відзначили важливість інтенсивного політичного діалогу на високому та найвищому рівнях. Окремий наголос зробили на питаннях торгівлі та розширення географії бізнес-проектів на взаємовигідних для країн умовах", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що під час розмови Кулеба наголосив на необхідності активної співпраці між зовнішньополітичними відомствами двох країн і висловив зацікавленість у проведенні чергового засідання Спільної міжурядової українсько-туркменської комісії з економічного та культурно-гуманітарного співробітництва.

Нагадаємо, за повідомленням “Репортерів без кордонів” (RSF), влада Туркменістану заборонила використовувати слово “коронавірус” з метою приховати інформацію про пандемію.

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