Украина и Туркменистан обсудили экономическое сотрудничество

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 88357 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 101015 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 103156 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 102359 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 110551 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 100004 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 104662 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106494 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131445 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130416 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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4 марта, 18:57 • 108655 просмотра
Актуальное
Украина и Туркменистан обсудили экономическое сотрудничество

Украина и Туркменистан обсудили экономическое сотрудничество

Киев  •  УНН

 • 12650 просмотра

КИЕВ. 2 апреля. УНН. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с заместителем главы Кабмина, министром иностранных дел Туркменистана Рашидом Мередовым. Стороны обсудили вопросы торговли и расширения географии бизнес-проектов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу МИД.

"Собеседники отметили важность интенсивного политического диалога на высоком и высшем уровнях. Отдельный упор сделали на вопросах торговли и расширения географии бизнес-проектов на взаимовыгодных для стран условиях", - говорится в сообщении.

Отмечается, что во время разговора Кулеба отметил необходимость активного сотрудничества между внешнеполитическими ведомствами двух стран и выразил заинтересованность в проведении очередного заседания Совместной межправительственной украинско-туркменской комиссии по экономическому и культурно-гуманитарному сотрудничеству.

Напомним, по сообщению "Репортеров без границ" (RSF), власти Туркменистана запретили использовать слово "коронавирус" с целью скрыть информацию о пандемии.

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