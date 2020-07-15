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Україна та Словаччина обговорили питання відновлення роботи аеропорту “Ужгород”

Україна та Словаччина обговорили питання відновлення роботи аеропорту “Ужгород”

Київ • УНН

 • 16316 перегляди

КИЇВ. 15 липня. УНН. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба обговорив з міністром закордонних справ та європейських питань Словаччини Іваном Корчоком питання відновлення роботи аеропорту “Ужгород” і терміни підписання відповідної угоди. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Міністерства закордонних справ.

“Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів телефонну розмову з міністром закордонних справ та європейських питань Словаччини Іваном Корчоком”, — сказано у повідомленні.

Зазначається, що міністри обговорили динаміку поширення COVID-19 в Україні та Словаччині та зусилля урядів з подолання вірусу. Вони погодилися, що особливу увагу потрібно приділити подоланню негативних наслідків пандемії для національних економік.

“Я пропоную нам як міністрам закордонних справ докласти всіх зусиль для допомоги економікам наших держав в умовах коронавірусної кризи і прискорити підготовку міжурядової українсько-словацької комісії, яка надасть імпульс економічній взаємодії і розвитку торгівлі”, — запропонував Дмитро Кулеба.

Іван Корчок зауважив, що розділяє такі пріоритети та запевнив, що словацька сторона прискорить призначення співголови Міжурядової українсько-словацької змішаної комісії з економічного, промислового і науково-технічного співробітництва.
Глава МЗС України висловив глибоку вдячність за гуманітарну допомогу Словаччини задля подолання наслідків повеней на Прикарпатті. За його словами, Україна дуже цінує, що попри виклики пандемії, словацький уряд вирішив допомогти Україні у боротьбі зі стихійним лихом.

Дипломати приділили окрему увагу відновленню функціонування міжнародного аеропорту “Ужгород” та обговорили стан опрацювання проекту двосторонньої Угоди щодо регулярного авіасполучення.

“Україна виконала вимоги для підписання угоди та очікує від Словаччини оперативного завершення внутрішньодержавних процедур з підготовки документу до підписання”, — зазначив Дмитро Кулеба.

Іван Корчок запевнив, що робота над угодою є пріоритетом для словацької сторони з огляду на попередні домовленості підписати документ під час офіційного візиту Президента України Володимира Зеленського до Словаччини, який запланований на осінь.

Нагадаємо, Словацька республіка передала гуманітарну допомогу для населених пунктів на Прикарпатті, які постраждали від паводку.

Українські Національні Новини

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