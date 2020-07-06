Словаччина передала гумдопомогу для постраждалих від паводку на Прикарпатті
Київ • УНН
КИЇВ. 6 липня. УНН. Словацька республіка передала гуманітарну допомогу для населених пунктів на Прикарпатті, які постраждали від паводку. Про це повідомляє УНН з посиланням на Telegram-канал ДСНС.
“У зв’язку із надзвичайною ситуацією, що сталася на Прикарпатті, 6 липня Словацька республіка передала для ліквідації наслідків стихійного лиха – паводку, який призвів до людських жертв і масштабних руйнувань, гуманітарну допомогу. Намети, насоси, генератори та інше рятувальне спорядження - усе це передадуть в найбільш постраждалі райони Івано-Франківської області для надання допомоги населенню”, - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, 25 червня у трьох областях на заході України, які постраждали від дощів та паводків, було евакуйовано або відселено 841 людину, найбільше - 548 - на Прикарпатті.
Після паводків на заході України досі підтоплено п'ять міст і сіл.