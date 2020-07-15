Украина и Словакия обсудили вопрос возобновления работы аэропорта "Ужгород"

ukru
Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 103202 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 112573 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 117462 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 151323 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 116913 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 142129 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 104401 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102852 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 105118 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102301 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
В Днепре прогремели взрывы

В Днепре прогремели взрывы

4 марта, 23:43 • 57183 просмотра
"Почти все пряники и ни одного кнута": Трамп сделал 5 шагов в пользу россии за последние две недели - Axios

"Почти все пряники и ни одного кнута": Трамп сделал 5 шагов в пользу россии за последние две недели - Axios

5 марта, 01:24 • 80702 просмотра
Атака дронов: зафиксированы ударные БПЛА над Украиной

Атака дронов: зафиксированы ударные БПЛА над Украиной

5 марта, 02:14 • 61230 просмотра
"Выведите этого господина": Трамп выгнал конгрессмена-демократа во время своей речи

"Выведите этого господина": Трамп выгнал конгрессмена-демократа во время своей речи

02:42 • 44600 просмотра
Трамп объявил о выходе США из ВОЗ и ООН во время выступления в Конгрессе

Трамп объявил о выходе США из ВОЗ и ООН во время выступления в Конгрессе

02:45 • 72577 просмотра
публикации
Признание провала: глава АРМА Дума говорит, что управлять невозможно и просит новые полномочия

Признание провала: глава АРМА Дума говорит, что управлять невозможно и просит новые полномочия

4 марта, 16:41 • 113864 просмотра
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
Эксклюзив

4 марта, 13:46 • 151329 просмотра
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
Эксклюзив

4 марта, 12:57 • 142133 просмотра
Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

2 марта, 18:15 • 392866 просмотра
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
Эксклюзив

2 марта, 11:46 • 343266 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Маколей Калкин "плакал" из-за победы своего брата Кирана на «Оскаре»

Маколей Калкин "плакал" из-за победы своего брата Кирана на «Оскаре»

4 марта, 18:57 • 84890 просмотра
Ученые создали мышей с генами мамонта: что из этого вышло

Ученые создали мышей с генами мамонта: что из этого вышло

4 марта, 14:27 • 108246 просмотра
В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

3 марта, 16:18 • 136310 просмотра
Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

3 марта, 10:45 • 213330 просмотра
Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

3 марта, 08:50 • 239874 просмотра
Актуальное
Украина и Словакия обсудили вопрос возобновления работы аэропорта "Ужгород"

Украина и Словакия обсудили вопрос возобновления работы аэропорта "Ужгород"

Киев  •  УНН

 • 16312 просмотра

КИЕВ. 15 июля. УНН. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обсудил с министром иностранных дел и европейских вопросов Словакии Иваном Корчоком вопрос возобновления работы аэропорта "Ужгород" и сроки подписания соответствующего соглашения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел.

“Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с министром иностранных дел и европейских вопросов Словакии Иваном Корчоком”, — сказано в сообщении.

Отмечается, что министры обсудили динамику распространения COVID-19 в Украине и Словакии и усилия правительств по преодолению вируса. Они согласились, что особое внимание нужно уделить преодолению негативных последствий пандемии для национальных экономик.

“Я предлагаю нам как министрам иностранных дел сделать все для помощи экономикам наших государств в условиях коронавирусного кризиса и ускорить подготовку межправительственной украинского-словацкой комиссии, которая придаст импульс экономическому взаимодействию и развитию торговли”, — предложил Дмитрий Кулеба.

Иван Корчок отметил, что разделяет такие приоритеты и заверил, что словацкая сторона ускорит назначение сопредседателя Межправительственной украинского-словацкой смешанной комиссии по экономическому, промышленному и научно-техническому сотрудничеству. 

Глава МИД Украины выразил глубокую благодарность за гуманитарную помощь Словакии для преодоления последствий наводнений на Прикарпатье. По его словам, Украина очень ценит, что несмотря на вызовы пандемии, словацкое правительство решило помочь Украине в борьбе со стихийным бедствием.

Дипломаты уделили особое внимание восстановлению функционирования международного аэропорта “Ужгород” и обсудили состояние разработки проекта двустороннего Соглашения о регулярном авиасообщении.

“Украина выполнила требования для подписания соглашения и ожидает от Словакии оперативного завершения внутригосударственных процедур по подготовке документа к подписанию”, — отметил Дмитрий Кулеба.

Иван Корчок заверил, что работа над соглашением является приоритетом для словацкой стороны учитывая предыдущие договоренности подписать документ во время официального визита Президента Украины Владимира Зеленского в Словакию, который запланирован на осень.

Напомним, Словацкая республика передала гуманитарную помощь для населенных пунктов на Прикарпатье, пострадавших от паводка.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политика

Обратиться по вопросам размещения рекламы