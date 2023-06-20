Україна та ООН створять Фонд відновлення громад
Київ • УНН
КИЇВ. 20 червня. УНН. Україна та ООН створять Фонд відновлення громад. Для потреб Фонду планується мобілізувати 300 мільйонів доларів протягом наступних 5 років . Про це УНН повідомляє з посиланням на Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури.
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Повідомляється, що напередодні Ukraine Recovery Conference URC2023 Віце-прем’єр-міністр з відновлення України Олександр Кубраков та Координаторка системи ООН в Україні Деніз Браун обговорили реалізацію спільного підходу до відновлення України на рівні громад.
Він передбачає створення Фонду відновлення громад, який є ключовим кроком на шляху до тривалого відновлення та стійкості громад. Його пріоритетами стануть відновлення житла, критичної, соціальної інфраструктури, а також гуманітарне розмінування та підтримка місцевого бізнесу, повідомили у відомстві.
Зазначається, що для потреб Фонду планується мобілізувати 300 мільйонів доларів протягом наступних 5 років. Початкове стартове фінансування становить 50 мільйонів доларів.
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«Успішне відновлення неможливе без продовження реформи децентралізації. Ми розуміємо, що сьогодні багато громад не мають спроможності для того, щоб самостійно впоратися з викликами. Наше завдання — надати всю необхідну інституційну, фінансову та консультаційну підтримку, щоб посилити громади. Для цього уже створюємо регіональну структуру команд підтримки, які допоможуть громадам впоратися з викликами відбудови», — розповів Кубраков.
За словами Деніз Браун, Організація Об’єднаних Націй та Уряд України вже демонструють успішність громадоцентричного підходу на прикладі відновлення Харкова та деокупованого міста Ізюм на Харківщині, де центральні та місцеві органи влади, ООН та громадськість спільно відновлюють пошкоджену інфраструктуру.
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Зокрема, ООН допомагає громадам проводити розмінування, розбирати наслідки руйнувань, відновлювати житло, школи, медичні заклади. Також Організація спільно з Урядом працює над забезпеченням тим, хто залишився в постраждалих громадах, базовими послугами.
«Також Міністерство та ООН спільно працюватимуть над пріоритезацію тих проєктів, які ініційовані громадами та погоджені в рамках публічних консультацій з їх мешканцями», - йдеться в повідомленні.