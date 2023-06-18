Україна отримає мільярд доларів на відновлення від ООН та партнерів
Київ • УНН
КИЇВ. 18 червня. УНН. Програма розвитку ООН спільно з партнерами акумулює 1 млрд доларів на відновлення України. Про це стало відомо під час зустрічі прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля та голови ПРООН Ахім Штайнер, пише УНН з посиланням на Telegram чиновника України.
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На зустрічі було обговорено потреби України для швидкої відбудови й гуманітарного розмінування. Дипломати не залишили поза увагою питання підтримки релокованих підприємств та малих і середніх підприємців, які втратили свій бізнес під час війни та хочуть розпочати його з нуля.
ПРООН готова допомогти в цих питаннях, заявив Шмигаль. Зокрема, готуються ініціативи з навчання та перекваліфікації підприємців, розвиток потенційно експортних виробництв. Також ПРООН підтримає відновлення енергетичної інфраструктури.
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