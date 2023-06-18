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В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела
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В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

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Україна отримає мільярд доларів на відновлення від ООН та партнерів

Київ • УНН

 • 1373588 перегляди

КИЇВ. 18 червня. УНН. Програма розвитку ООН спільно з партнерами акумулює 1 млрд доларів на відновлення України. Про це стало відомо під час зустрічі прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля та голови ПРООН Ахім Штайнер, пише УНН з посиланням на Telegram чиновника України.

Україна отримає мільярд доларів на відновлення від ООН та партнерів

Деталі 

На зустрічі було обговорено потреби України для швидкої відбудови й гуманітарного розмінування. Дипломати не залишили поза увагою питання підтримки релокованих підприємств та малих і середніх підприємців, які втратили свій бізнес під час війни та хочуть розпочати його з нуля. 

ПРООН готова допомогти в цих питаннях, заявив Шмигаль. Зокрема, готуються ініціативи з навчання та перекваліфікації підприємців, розвиток потенційно експортних виробництв. Також ПРООН підтримає відновлення енергетичної інфраструктури.

https://t.me/Denys_Smyhal/5421

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