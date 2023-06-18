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Украина получит миллиард долларов на восстановление от ООН и партнеров

Киев • УНН

 • 1373588 просмотра

КИЕВ. 18 июня. УНН. Программа развития ООН совместно с партнерами аккумулирует 1 млрд долларов на восстановление Украины. Об этом стало известно во время встречи премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля и главы ПРООН Ахим Штайнер, пишет УНН со ссылкой на Telegram чиновника Украины.

Украина получит миллиард долларов на восстановление от ООН и партнеров

Детали 

На встрече обсуждались потребности Украины для быстрого восстановления и гуманитарного разминирования. Дипломаты не оставили без внимания вопрос поддержки релокированных предприятий и малых и средних предпринимателей, которые потеряли свой бизнес во время войны и хотят начать его с нуля. 

ПРООН готова помочь в этих вопросах, заявил Шмыгаль. В частности, готовятся инициативы по обучению и переквалификации предпринимателей, развитие потенциально экспортных производств. Также ПРООН поддержит восстановление энергетической инфраструктуры.

https://t.me/Denys_Smyhal/5421

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