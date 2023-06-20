Украина и ООН создадут Фонд восстановления громад

Детали

Сообщается, что накануне Ukraine Recovery Conference URC2023 Вице-премьер-министр по восстановлению Украины Александр Кубраков и Координатор системы ООН в Украине Дениз Браун обсудили реализацию совместного подхода к восстановлению Украины на уровне общин.

Он предусматривает создание Фонда восстановления громад, который является ключевым шагом на пути к длительному восстановлению и устойчивости громад. Его приоритетами станут восстановление жилья, критической, социальной инфраструктуры, а также гуманитарное разминирование и поддержка местного бизнеса, сообщили в ведомстве.

Отмечается, что для нужд Фонда планируется мобилизовать 300 миллионов долларов в течение следующих 5 лет. Начальное стартовое финансирование составляет 50 миллионов долларов.

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«Успешное восстановление невозможно без продолжения реформы децентрализации. Мы понимаем, что сегодня многие громады не имеют способности для того, чтобы самостоятельно справиться с вызовами. Наша задача — предоставить всю необходимую институциональную, финансовую и консультационную поддержку, чтобы усилить громады. Для этого уже создаем региональную структуру команд поддержки, которые помогут громадам справиться с вызовами восстановления», — рассказал Кубраков.

По словам Дениз Браун, Организация Объединенных Наций и Правительство Украины уже демонстрируют успешность громадоцентричного подхода на примере восстановления Харькова и деоккупированного города Изюм на Харьковщине, где центральные и местные органы власти, ООН и общественность совместно восстанавливают поврежденную инфраструктуру.

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В частности, ООН помогает громадам проводить разминирование, разбирать последствия разрушений, восстанавливать жилье, школы, медицинские учреждения. Также Организация совместно с Правительством работает над обеспечением тем, кто остался в пострадавшихгромадах, базовыми услугами.

«Также Министерство и ООН совместно будут работать над приоритезацией тех проектов, которые инициированы громадами и согласованы в рамках публичных консультаций с их жителями», - говорится в сообщении.