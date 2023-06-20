Украина и ООН создадут Фонд восстановления громад

$41.080.11
45.050.50
ukru
Скандал в АРМА из-за “слива” информации об обыске: ответственность может дойти до Думы
Эксклюзив
14:05 • 37098 просмотра

Скандал в АРМА из-за “слива” информации об обыске: ответственность может дойти до Думы

Эксклюзив
13:48 • 83404 просмотра

Ценовое регулирование Минздрава может оставить больницы без жизненно важных препаратов - врач

12:22 • 85740 просмотра

Силы обороны взяли в плен двух граждан Китая в Донецкой области - Зеленский

Эксклюзив
8 апреля, 10:26 • 213250 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности

8 апреля, 10:19 • 114268 просмотра

Делегация Украины планирует посетить США для переговоров по соглашению о полезных ископаемых в конце недели - Bloomberg

8 апреля, 08:53 • 110050 просмотра

Минфин: все выплаты военным осуществляются вовремя и в полном объеме, так же будет и в дальнейшем

8 апреля, 06:46 • 329067 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 05:47 • 81679 просмотра

Трамп недоволен тем, что россия "как сумасшедшая бомбит" Украину

7 апреля, 16:13 • 133331 просмотра

Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

7 апреля, 14:36 • 170254 просмотра

Евросоюз предлагает США нулевые пошлины на промышленные товары

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+1°
2.1м/с
62%
Популярные новости

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

8 апреля, 08:49 • 252326 просмотра

Мадонна и Элтон Джон на шоу SNL "закопали топор" неприязни, длившейся десятилетие

8 апреля, 09:59 • 138920 просмотра

Домашние животные могут оказывать такое же психологическое воздействие на человека, как и брак - исследование

11:57 • 94404 просмотра

Блейк Лайвли извинилась перед Тейлор Свифт за то, что втянула ее в судебную тяжбу

13:10 • 74816 просмотра

Меган Маркл призналась, что после родов пережила медицинский страх за жизнь

14:40 • 39714 просмотра
публикации

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив

8 апреля, 10:26 • 213250 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

8 апреля, 08:49 • 254695 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 06:46 • 329067 просмотра

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 324133 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

7 апреля, 10:58 • 373215 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Элон Маск

Барт Де Вевер

Алексей Гончаренко

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Китай

Великобритания

Бельгия

Реклама
УНН Lite

Меган Маркл призналась, что после родов пережила медицинский страх за жизнь

14:40 • 41339 просмотра

Блейк Лайвли извинилась перед Тейлор Свифт за то, что втянула ее в судебную тяжбу

13:10 • 76416 просмотра

Домашние животные могут оказывать такое же психологическое воздействие на человека, как и брак - исследование

11:57 • 96030 просмотра

Мадонна и Элтон Джон на шоу SNL "закопали топор" неприязни, длившейся десятилетие

8 апреля, 09:59 • 140491 просмотра

Рэпер Эминем впервые стал дедушкой

7 апреля, 15:32 • 72710 просмотра
Актуальное

F-16 Fighting Falcon

Форбс

Время (журнал)

Facebook

Instagram

Украина и ООН создадут Фонд восстановления громад

Киев • УНН

 • 1167132 просмотра

КИЕВ. 20 июня. УНН. Украина и ООН создадут Фонд восстановления громад. Для нужд Фонда планируется мобилизовать 300 миллионов долларов в течение следующих 5 лет. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Министерство развития громад, территорий и инфраструктуры.

Украина и ООН создадут Фонд восстановления громад

Детали

Сообщается, что накануне Ukraine Recovery Conference URC2023 Вице-премьер-министр по восстановлению Украины Александр Кубраков и Координатор системы ООН в Украине Дениз Браун обсудили реализацию совместного подхода к восстановлению Украины на уровне общин.

Он предусматривает создание Фонда восстановления громад, который является ключевым шагом на пути к длительному восстановлению и устойчивости громад. Его приоритетами станут восстановление жилья, критической, социальной инфраструктуры, а также гуманитарное разминирование и поддержка местного бизнеса, сообщили в ведомстве.

Отмечается, что для нужд Фонда планируется мобилизовать 300 миллионов долларов в течение следующих 5 лет. Начальное стартовое финансирование составляет 50 миллионов долларов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украина получит миллиард долларов на восстановление от ООН и партнеров

«Успешное восстановление невозможно без продолжения реформы децентрализации. Мы понимаем, что сегодня многие громады не имеют способности для того, чтобы самостоятельно справиться с вызовами. Наша задача — предоставить всю необходимую институциональную, финансовую и консультационную поддержку, чтобы усилить громады. Для этого уже создаем региональную структуру команд поддержки, которые помогут громадам справиться с вызовами восстановления», — рассказал Кубраков.

По словам Дениз Браун, Организация Объединенных Наций и Правительство Украины уже демонстрируют успешность громадоцентричного подхода на примере восстановления Харькова и деоккупированного города Изюм на Харьковщине, где центральные и местные органы власти, ООН и общественность совместно восстанавливают поврежденную инфраструктуру.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украина стремится получить 40 млрд долларов на "зеленый план Маршалла"

В частности, ООН помогает громадам проводить разминирование, разбирать последствия разрушений, восстанавливать жилье, школы, медицинские учреждения. Также Организация совместно с Правительством работает над обеспечением тем, кто остался в пострадавшихгромадах, базовыми услугами.

«Также Министерство и ООН совместно будут работать над приоритезацией тех проектов, которые инициированы громадами и согласованы в рамках публичных консультаций с их жителями», - говорится в сообщении.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Экономикаполитика
Brent
$63.13
Bitcoin
$77,396.00
S&P 500
$5,089.99
Tesla
$231.66
Газ TTF
$36.48
Золото
$3,000.59
Ethereum
$1,480.77