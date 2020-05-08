Шмигаль зустрівся з послом Італії: про що домовилися
Київ • УНН
КИЇВ. 8 травня. УНН. Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль обговорив з надзвичайним та повноважним послом Італії в Україні Давіде Ла Чечіліа поглиблення економічної співпраці між країнами, та залучення інвестицій. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Кабміну.
"Україна готова розпочати розігрів економіки та зацікавлена у поглибленні міжнародної співпраці. Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив під час зустрічі з надзвичайним та повноважним послом Італійської Республіки в Україні Давіде Ла Чечіліа та делегацією представників італійських компаній, що працюють в Україні", - йдеться у повідомленні.
Голова уряду зазначив, що після закінчення карантину очікується засідання Україно-італійської ради з питань економічного співробітництва та проведення спільного бізнес-форуму в рамках візиту в Україну прем'єр-міністра Італії Джузеппе Конте цього року.
"Італія є одним з перших комерційних партнерів України на світовому та європейському рівні, і ми поставили собі за мету збільшити інвестиції та поглибити економічну співпрацю", – сказав Ла Чечіліа.
Зазначається, що сторони домовились активізувати співпрацю у різних сферах економіки, зокрема, у розвитку енергетики, агробізнесу та інфраструктури.
Нагадаємо, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков нагородив лікарів системи МВС, які протягом трьох тижнів допомагали італійським колегам у боротьбі із коронавірусом.