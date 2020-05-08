Шмыгаль встретился с послом Италии: о чем договорились

"Украина готова начать разогрев экономики и заинтересована в углублении международного сотрудничества. Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил во время встречи с чрезвычайным и полномочным послом Итальянской Республики в Украине Давиде Ла Чечилия и делегацией представителей итальянских компаний, работающих в Украине", - говорится в сообщении.

Глава правительства отметил, что после окончания карантина ожидается заседание Украинско-итальянского совета по вопросам экономического сотрудничества и проведения совместного бизнес-форума в рамках визита в Украину премьер-министра Италии Джузеппе Конте этого года.

"Италия является одним из первых коммерческих партнеров Украины на мировом и европейском уровне, и мы поставили себе цель увеличить инвестиции и углубить экономическое сотрудничество", - сказал Ла Чечилия.

Отмечается, что стороны договорились активизировать сотрудничество в различных сферах экономики, в частности, в развитии энергетики, агробизнеса и инфраструктуры.

Напомним, министр внутренних дел Арсен Аваков наградил врачей системы МВД, которые в течение трех недель помогали итальянским коллегам в борьбе с коронавирусом.