Україна та Чехія створять форум для обговорення міфів комуністичної пропаганди

КИЇВ. 28 січня. УНН. Україна та Чехія домовилися створити історичний форум для обговорення чутливих історичних питань та, зокрема, міфів і стереотипів, які нав’язала комуністична пропаганда ще 70 років тому. Про це заявив міністр закордонних справ України Павло Клімкін під час зустрічі з чеським колегою Томашом Петршічеком, передає УНН з посиланням на повідомлення прес-служби МЗС.



