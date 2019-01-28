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Україна та Чехія створять форум для обговорення міфів комуністичної пропаганди

Україна та Чехія створять форум для обговорення міфів комуністичної пропаганди

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 січня. УНН. Україна та Чехія домовилися створити історичний форум для обговорення чутливих історичних питань та, зокрема, міфів і стереотипів, які нав’язала комуністична пропаганда ще 70 років тому. Про це заявив міністр закордонних справ України Павло Клімкін під час зустрічі з чеським колегою Томашом Петршічеком, передає УНН з посиланням на повідомлення прес-служби МЗС.

"З Томашом Петршічеком домовилися створити історичний форум для обговорення чутливих історичних питань та, зокрема, міфів і стереотипів, які нав’язала комуністична пропаганда ще 70 років тому", - сказав міністр.

За його словами, на сьогодні вкрай необхідно розпочати такий діалог.

Раніше УНН повідомляв, що президента Порошенка попросили заборонити "дідів морозів" та дитячі новорічні заходи як комуністичну спадщину. 

Українські Національні Новини

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