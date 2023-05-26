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Україна стала почесним гостем Міжнародного книжкового ярмарку у Варшаві

Україна стала почесним гостем Міжнародного книжкового ярмарку у Варшаві

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 травня. УНН. Україна стала почесним гостем Міжнародного книжкового ярмарку у Варшаві, що відкрився 25 травня. Про це пише УНН з посиланням на Міністерство культури та інформаційної політики України.

Деталі

Як зазначається, український стенд представлений на ярмарку під гаслом "Мільйони мостів". Свої пропозиції під час ярмарку представлять близько 45 вітчизняних видавництв.

Повідомляється, що над стендом працювали: Український інститут книги, Міжнародний книжковий ярмарок у Варшаві, Фундація "Історія і Культура", Польський Інститут книги, Міністерство культури та національної спадщини Польщі, Посольство України в Республіці Польща, Міністерство культури та інформаційної політики України, Міністерство закордонних справ Республіки Польща, та Міністерство закордонних справ України.

У форматі відеозвернення до гостей події звернулась Перша леді України Олена Зеленська. Також у відкритті взяв участь Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук.

"Сьогодні мав честь бути на відкритті Міжнародного ярмарку книги у Варшаві. Книга для українців має сакральне значення. У кожному українському домі ми точно маємо "Кобзар". Маємо книги, які формували й формують нас. У книзі ми зберігаємо історію, культуру та традиції. І саме у книзі можемо почерпнути наші знання про Русь-Україну і про Софійський собор. Українська книга пам’ятає й імена тиранів. Пам’ятає тих, хто чинив Голодомор, хто забороняв українську мову, хто переслідував українську націю. Книги закарбовують у пам’яті всього світу і сьогоднішні події, які відбуваються в Україні. Боротьба України за свободу та солідарність Польщі також назавжди залишаться у наших книгах. Тому що саме зараз ми пишемо історію нашого майбутнього", - написав Стефанчук.

Міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко звернувся до гостей події та подякував польським друзям за підтримку у всіх сферах.

"Ми сердечно вдячні Польщі, яка гостинно прихистила сотні тисяч українців. Коли наші знесилені громадяни вимушено перетинали кордон, їх зустрічали, підтримували й продовжують завзято підтримувати й далі, тамуючи як реальний голод, так і духовний. Бо українська книжка масово почала з‘являється на книжкових поличках Польщі особливо високими темпами. Зокрема, завдяки книжковим ініціативам Першої леді України Олени Зеленської, які щиро підтримали на всіх рівнях дружньої нам країни", – зазначив Ткаченко.

Міністр додав, що в Україні вже зруйновано чи пошкоджено росіянами понад 1400 бібліотек, культурних центрів, мистецьких шкіл та музеїв, понад 580 пам’яток архітектури та 270 релігійних об’єктів, пограбовано з десяток музеїв. Через це українська культура, як ніколи потребує підтримки.

Щорічно книжкову подію у Варшаві відвідує понад 90 тисяч людей з різних країн, та бере участь понад 500 учасників.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Міжнародна рада музеїв спільно з МКІП подготувала Червоний список культурних цінностей під загрозою

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