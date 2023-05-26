Україна стала почесним гостем Міжнародного книжкового ярмарку у Варшаві
Київ • УНН
КИЇВ. 26 травня. УНН. Україна стала почесним гостем Міжнародного книжкового ярмарку у Варшаві, що відкрився 25 травня. Про це пише УНН з посиланням на Міністерство культури та інформаційної політики України.
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Як зазначається, український стенд представлений на ярмарку під гаслом "Мільйони мостів". Свої пропозиції під час ярмарку представлять близько 45 вітчизняних видавництв.
Повідомляється, що над стендом працювали: Український інститут книги, Міжнародний книжковий ярмарок у Варшаві, Фундація "Історія і Культура", Польський Інститут книги, Міністерство культури та національної спадщини Польщі, Посольство України в Республіці Польща, Міністерство культури та інформаційної політики України, Міністерство закордонних справ Республіки Польща, та Міністерство закордонних справ України.
У форматі відеозвернення до гостей події звернулась Перша леді України Олена Зеленська. Також у відкритті взяв участь Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук.
"Сьогодні мав честь бути на відкритті Міжнародного ярмарку книги у Варшаві. Книга для українців має сакральне значення. У кожному українському домі ми точно маємо "Кобзар". Маємо книги, які формували й формують нас. У книзі ми зберігаємо історію, культуру та традиції. І саме у книзі можемо почерпнути наші знання про Русь-Україну і про Софійський собор. Українська книга пам’ятає й імена тиранів. Пам’ятає тих, хто чинив Голодомор, хто забороняв українську мову, хто переслідував українську націю. Книги закарбовують у пам’яті всього світу і сьогоднішні події, які відбуваються в Україні. Боротьба України за свободу та солідарність Польщі також назавжди залишаться у наших книгах. Тому що саме зараз ми пишемо історію нашого майбутнього", - написав Стефанчук.
Міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко звернувся до гостей події та подякував польським друзям за підтримку у всіх сферах.
"Ми сердечно вдячні Польщі, яка гостинно прихистила сотні тисяч українців. Коли наші знесилені громадяни вимушено перетинали кордон, їх зустрічали, підтримували й продовжують завзято підтримувати й далі, тамуючи як реальний голод, так і духовний. Бо українська книжка масово почала з‘являється на книжкових поличках Польщі особливо високими темпами. Зокрема, завдяки книжковим ініціативам Першої леді України Олени Зеленської, які щиро підтримали на всіх рівнях дружньої нам країни", – зазначив Ткаченко.
Міністр додав, що в Україні вже зруйновано чи пошкоджено росіянами понад 1400 бібліотек, культурних центрів, мистецьких шкіл та музеїв, понад 580 пам’яток архітектури та 270 релігійних об’єктів, пограбовано з десяток музеїв. Через це українська культура, як ніколи потребує підтримки.
Щорічно книжкову подію у Варшаві відвідує понад 90 тисяч людей з різних країн, та бере участь понад 500 учасників.
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