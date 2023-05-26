Украина стала почетным гостем Международной книжной ярмарки в Варшаве

Детали

Как отмечается, украинский стенд представлен на ярмарке под лозунгом "Миллионы мостов". Свои предложения во время ярмарки представят около 45 отечественных издательств.

Сообщается, что над стендом работали: Украинский институт книги, Международная книжная ярмарка в Варшаве, Фонд "История и Культура", Польский Институт книги, Министерство культуры и национального наследия Польши, Посольство Украины в Республике Польша, Министерство культуры и информационной политики Украины, Министерство иностранных дел Республики Польша, и Министерство иностранных дел Украины.

В формате видеообращения к гостям события обратилась Первая леди Украины Елена Зеленская. Также в открытии принял участие Председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук.

"Сегодня имел честь быть на открытии Международной ярмарки книги в Варшаве. Книга для украинцев имеет сакральное значение. В каждом украинском доме мы точно имеем "Кобзарь". Есть книги, которые формировали и формируют нас. В книге мы сохраняем историю, культуру и традиции. И именно в книге можем почерпнуть наши знания о Руси-Украине и о Софийском соборе. Украинская книга помнит и имена тиранов. Помнит тех, кто совершал Голодомор, кто запрещал украинский язык, кто преследовал украинскую нацию. Книги запечатлевают в памяти всего мира и сегодняшние события, которые происходят в Украине. Борьба Украины за свободу и солидарность Польши также навсегда останутся в наших книгах. Потому что именно сейчас мы пишем историю нашего будущего", - написал Стефанчук.

Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко обратился к гостям события и поблагодарил польских друзей за поддержку во всех сферах.

"Мы сердечно благодарны Польше, которая гостеприимно приютила сотни тысяч украинцев. Когда наши обессиленные граждане вынужденно пересекали границу, их встречали, поддерживали и продолжают упорно поддерживать и дальше, утоляя как реальный голод, так и духовный. Потому что украинская книга массово начала появляться на книжных полках Польши особенно высокими темпами. В частности, благодаря книжным инициативам Первой леди Украины Елены Зеленской, которые искренне поддержали на всех уровнях дружественной нам страны", – отметил Ткаченко.

Министр добавил, что в Украине уже разрушено или повреждено россиянами более 1400 библиотек, культурных центров, художественных школ и музеев, более 580 памятников архитектуры и 270 религиозных объектов, разграблено с десяток музеев. Поэтому украинская культура, как никогда нуждается в поддержке.

Ежегодно книжное событие в Варшаве посещает более 90 тысяч человек из разных стран, и участвует более 500 участников.

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