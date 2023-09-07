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Україна стала асоційованим партнером Тримор’я

Україна стала асоційованим партнером Тримор’я

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 вересня. УНН. Україна стала асоційованим партнером Ініціативи трьох морів. Такий саме статус отримала Молдова, а Грецію офіційно запросили приєднатися до країн Тримор'я. Про це пише Польське радіо, передає УНН.

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"Ми вирішили розширити асоційованих країн, включивши в нього Україну і Молдову. Це показує, що обидві країни рухаються до Європейського Союзу. Це також дозволяє нам внести обидві країни в наші інфраструктурні проекти", – сказав президент Румунії Клаус Йоханніс.

Президент Польщі Анджей Дуда зазначив, що розв'язана Росією війна проти України зробила Ініціативу трьох морів елементом регіональної безпеки. За його словами, це не просто про торгівлю, економічний розвиток або туризм.

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"Це не просто туризм, про який ми говорили з самого початку, це не просто питання об'єднання людей, надання їм можливості подорожувати і пізнавати світ. Сьогодні війна в Україні показала, що це питання нашої безпеки, що іноді також повинна бути або не бути можливість переміщення техніки або матеріалів", – пояснив Дуда.

Він додав, що група також розглядає нові ідеї, які покликані зблизити Україну з країнами Євросоюзу.

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Лідери 12 країн домовилися в Бухаресті, що Ініціатива трьох морів зосередиться на тих проектах, які пов'язані із зеленою енергетикою, передовими технологіями та цифровою безпекою.

Довідка

Ініціатива трьох морів відома також як Балто-Адріато-Чорноморська ініціатива. У неї входять 12 країн Європейського Союзу, що мають вихід до Балтійського, Адріатичного і Чорного морів.

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