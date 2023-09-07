Украина стала ассоциированным партнером Триморья

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"Мы решили расширить ассоциированные страны, включив в него Украину и Молдову. Это показывает, что обе страны движутся к Европейскому Союзу. Это также позволяет нам внести обе страны в наши инфраструктурные проекты", – сказал президент Румынии Клаус Йоханнис.

Президент Польши Анджей Дуда отметил, что развязанная Россией война против Украины сделала Инициативу трех морей элементом региональной безопасности. По его словам, это не просто о торговле, экономическом развитии или туризме.

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"Это не просто туризм, о котором мы говорили с самого начала, это не просто вопрос объединения людей, предоставления им возможности путешествовать и познавать мир. Сегодня война в Украине показала, что это вопрос нашей безопасности, что иногда также должна быть или не быть возможность перемещения техники или материалов", – пояснил Дуда.

Он добавил, что группа также рассматривает новые идеи, которые призваны сблизить Украину со странами Евросоюза.

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Лидеры 12 стран договорились в Бухаресте, что Инициатива трех морей сосредоточится на тех проектах, которые связаны с зеленой энергетикой, передовыми технологиями и цифровой безопасностью.

Справка

Инициатива трех морей известна также как Балто-Адриато-Черноморская инициатива. В нее входят 12 стран Европейского Союза, имеющих выход к Балтийскому, Адриатическому и Черному морям.