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Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва
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10:35 • 300 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

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Україна сьогодні представить у Давосі концепцію “Win Win”

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 січня. УНН. Україна в Давосі 22 січня представить концепцію державно-приватного партнерства між урядом та бізнесом, повідомляє УНН.

Україна сьогодні представить у Давосі концепцію “Win Win”

Спікери економічного форуму обговорять використання Гарвардської моделі, відомої як стратегія “Win Win” (виграв-виграв).

Панель називається: “Завдання на 50 мільярдів доларів: як бізнес і уряд можуть створити безпрограшний інвестиційний клімат у новій Україні”.

У ній візьмуть участь секретар Національної інвестиційної ради України, член парламенту і глава фракції “Слуга народу” Давид Арахамія, англо-шведський бізнесмен, голова і виконавчий директор компанії “Head” Йохан Еліаш, а також генеральний директор і засновник агрохолдингу, найбільшого в Україні виробника і експортера курятини “МХП” (Наша Ряба) Юрій Косюк.

Нагадаємо, за останні роки МХП вивів Україну у світові лідери експортерів курятини

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