Україна сьогодні представить у Давосі концепцію “Win Win”
Київ • УНН
КИЇВ. 22 січня. УНН. Україна в Давосі 22 січня представить концепцію державно-приватного партнерства між урядом та бізнесом, повідомляє УНН.
Спікери економічного форуму обговорять використання Гарвардської моделі, відомої як стратегія “Win Win” (виграв-виграв).
Панель називається: “Завдання на 50 мільярдів доларів: як бізнес і уряд можуть створити безпрограшний інвестиційний клімат у новій Україні”.
У ній візьмуть участь секретар Національної інвестиційної ради України, член парламенту і глава фракції “Слуга народу” Давид Арахамія, англо-шведський бізнесмен, голова і виконавчий директор компанії “Head” Йохан Еліаш, а також генеральний директор і засновник агрохолдингу, найбільшого в Україні виробника і експортера курятини “МХП” (Наша Ряба) Юрій Косюк.
Нагадаємо, за останні роки МХП вивів Україну у світові лідери експортерів курятини.