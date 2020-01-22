Украина сегодня представит в Давосе концепцию "Win Win"

Спикеры экономического форума обсудят использование Гарвардской модели, известной как стратегия "Win Win" (выиграл-выиграл).

Панель называется: "Задача на 50 миллиардов долларов: бизнес и правительство могут создать беспроигрышный инвестиционный климат в новой Украине".

В ней примут участие секретарь Национального инвестиционного совета Украины, член парламента и глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, англо-шведский бизнесмен, председатель и исполнительный директор компании "Head" Йохан Элиаш, а также генеральный директор и основатель агрохолдинга, крупнейшего в Украине производителя и экспортера курятины "МХП" (Наша Ряба) Юрий Косюк.

Напомним, за последние годы МХП вывел Украину в мировые лидеры экспортеров курятины.