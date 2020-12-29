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Україна скоротила запаси газу у ПСГ до 24 млрд куб. м

Київ • УНН

 • 13875 перегляди

КИЇВ. 29 грудня. УНН. Обсяг газу в підземних сховищах України станом на 27 грудня зменшився до 24,047 млрд куб. м, передає УНН з посиланням на дані ТОВ "Оператор ГТС України".

Україна скоротила запаси газу у ПСГ до 24 млрд куб. м

За останніми даними, за звітну добу в ПСГ України газ не закачувався.

З ПСГ України протягом доби 27 грудня відібрано 78,95 млн куб. м газу.

При цьому в даних за 27 грудня вказано, що в Україну зі Словаччини, Угорщини та Польщі блакитне паливо не надходило.

Додамо, на території України без урахування Криму - 12 ПСГ загальною активною ємністю 31 млрд куб. м.

Нагадаємо, Україна перейшла з закачки на відбір газу з ПСГ з 21 жовтня.

Як повідомляв УНН, з листопада 2018 року ціна на газ для населення зросла до 8,55 грн за куб. м, з наступної весни її почали зменшувати. За даними Нафтогазу, на осінь цього року ціни на газ для населення почали знову зростати - зокрема, у листопаді газ подорожчав на 30-35% у порівнянні з місяцем раніше - до 8,22 грн за кубометр. НА січень газ знову подорожчав, місцями - ще на 19%.

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