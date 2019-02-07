Україна скоротила добовий відбір газу з ПСГ
Київ • УНН
КИЇВ. 7 лютого. УНН. Обсяг газу в підземних сховищах України станом на 5 лютого зменшився до 10,899 млрд куб. м, передає УНН з посиланням на дані ПАТ "Укртрансгаз".
За останніми даними, за добу в ПСГ України газ не закачувався.
Протягом доби з ПСГ України відібрано 48,40 млн куб. м газу, тоді як днем раніше він сягнув 50,24 млн куб. м.
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При цьому в даних за 5 лютого вказано, що в Україну за добу надійшло зі Словаччини - 17,34 млн куб. м, з Угорщини - 1,92 млн куб. м, з Польщі - 1,57 млн куб. м газу.
Так, українські ПСГ на сьогодні заповнені на 35%.
Додамо, на території України без урахування Криму - 12 ПСГ загальною активною ємністю 31 млрд куб. м.
Як повідомляв УНН, 19 жовтня 2018 року Кабінет міністрів України схвалив підвищення ціни на газ для населення з 1 листопада 2018-го на 23,5% - до 8550 грн за тис. куб. м. У Мінсоцполітики допускають чергове підвищення ціни на газ з 1 травня.