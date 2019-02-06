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Добовий відбір газу з ПСГ скоротився до 50 млн куб. м

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 лютого. УНН. Обсяг газу в підземних сховищах України станом на 4 лютого зменшився до 10,947 млрд куб. м, передає УНН з посиланням на дані ПАТ "Укртрансгаз".

За останніми даними, за добу в ПСГ України газ не закачувався.

Протягом доби з ПСГ України відібрано 50,24 млн куб. м газу, тоді як днем раніше він сягнув 55,32 млн куб. м.

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При цьому в даних за 4 лютого вказано, що в Україну за добу надійшло зі Словаччини - 17,41 млн куб. м, з Угорщини - 1,87 млн куб. м, з Польщі - 1,74 млн куб. м газу.

Так, українські ПСГ на сьогодні заповнені на 35%.

Додамо, на території України без урахування Криму - 12 ПСГ загальною активною ємністю 31 млрд куб. м.

Як повідомляв УНН, 19 жовтня 2018 року Кабінет міністрів України схвалив підвищення ціни на газ для населення з 1 листопада 2018-го на 23,5% - до 8550 грн за тис. куб. м. У Мінсоцполітики допускають чергове підвищення ціни на газ з 1 травня.

Українські Національні Новини

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