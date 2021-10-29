Україна ще на два тижні залишається у списку "зелених" країн для ЄС

Деталі

Рада Європейського Союзу офіційно оновила “зелений” список країн, для громадян яких відкриті кордони ЄС. Цього тижня до списку включили ще чотири держави — Аргентину, Колумбію, Намібію та Перу. Таким чином, список збільшився до 20 країн.

Незважаючи на погіршення епідеміологічної ситуації, для України ЄС залишається відкритим. Наступне оновлення списку буде за 2 тижні.

На сьогодні до списку входять такі країни:

Аргентина

Австралія

Бахрейн

Канада

Чилі

Колумбія

Йорданія

Кувейт

Намібія

Нова Зеландія

Перу

Катар

Руанда

Саудівська Аравія

Сінгапур

Південна Корея

Україна

Об’єднані Арабські Емірати

Уругвай

Китай за умови підтвердження взаємності.

Додамо

В Україні зафіксовано вже 2,87 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст за добу, 28 жовтня, — майже 26,9 тисяч, новий антирекорд з початку пандемії, другий день поспіль. Госпіталізовано за добу при цьому понад 5,4 тисячі осіб, що на рівні показника попереднього дня.



Станом на сьогодні Київ та 14 областей України через високий рівень госпіталізацій із COVID-19, завантаженість ліжок з киснем та підвищений коефіцієнт виявлення випадків інфікування відповідають помаранчевій зоні епідемічної небезпеки.