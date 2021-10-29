Украина еще на две недели остается в списке "зеленых" стран для ЕС

Детали

Совет Европейского Союза официально обновил “зеленый” список стран, для граждан которых открыты границы ЕС. На этой неделе в список включили еще четыре государства — Аргентину, Колумбию, Намибию и Перу. Таким образом, список увеличился до 20 стран.

Несмотря на ухудшение эпидемиологической ситуации, для Украины ЕС остается открытым. Следующее обновление списка будет через 2 недели.

На сегодня в список входят следующие страны:

Аргентина

Австралия

Бахрейн

Канада

Чили

Колумбия

Иордания

Кувейт

Намибия

Новая Зеландия

Перу

Катар

Руанда

Саудовская Аравия

Сингапур

Южная Корея

Украина

Объединенные Арабские Эмираты

Уругвай

Китай, при условии подтверждения взаимности.

Добавим

В Украине зафиксировано уже 2,87 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки, 28 октября, — почти 26,9 тысячи, новый антирекорд с начала пандемии, второй день подряд. Госпитализировано за сутки при этом более 5,4 тысяч человек, что на уровне показателя предыдущего дня.



По состоянию на сегодня Киев и 14 областей Украины из-за высокого уровня госпитализаций с COVID-19, загруженности коек с кислородом и повышенного коэффициента выявления случаев инфицирования соответствуют оранжевой зоне эпидемической опасности.