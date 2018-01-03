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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Україна протягом 2017 року збільшила імпорт газу майже на 27%

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 січня. УНН. Україна протягом 2017 року імпортувала 14,1 млрд куб.м газу, що на 26,8% більше, ніж попереднього року, передає УНН з посиланням на дані прес-служби ПАТ “Укртрансгаз”.

Україна протягом 2017 року збільшила імпорт газу майже на 27%

“Всього зі словацького, угорського та польського напрямків протранспортовано 14,1 млрд м3, що на 26,8% більше, ніж минулого року і є рекордним значенням за всю історію функціонування української ГТС”, — йдеться у повідомленні.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Нафтогаз збільшив імпорт газу з Європи на 17%

При цьому, за даними ПАТ, в Україні протягом минулого року було загалом видобуто 20,8 млрд куб. м газу, що на 620 млн куб.м або 3,1% більше, ніж у 2016 році.

Нагадаємо, транзит російського газу за підсумками року може сягнути 93-94 млрд куб. м.

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