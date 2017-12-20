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Транзит російського газу за підсумками року становитиме 93-94 млрд куб. м - "Укртрансгаз"

Транзит російського газу за підсумками року становитиме 93-94 млрд куб. м - "Укртрансгаз"

Київ • УНН

 • 8544 перегляди

КИЇВ. 20 грудня. УНН. Транзит російського газу до країн Європейського Союзу через українську газотранспортну систему за підсумками 2017 року становитиме 93-94 млрд куб. м, що майже на 10 млрд куб. м більше, ніж торік. Про це сказав на прес-конференції т.в.о. голови ПАТ "Укртрансгаз" Мирослав Химко, передає кореспондент УНН.

"Ми в цьому році очікуємо приблизно 93-94 млрд куб. м транзиту російського газу до Європи. Якщо порівнювати з минулим роком, ця цифра на 10 млрд більша, ніж у минулому році", - сказав він.

М.Химко також висловив сподівання, що у наступному році транзит російського газу через українську ГТС буде на рівні цього року.

Крім того, за його словами, у цьому році імпорт з країн ЄС становив 14 млрд куб. м.

Нагадаємо, у "Нафтогазі" зазначили, що загрозою для української ГТС є невизначеність щодо обсягів транзиту російського газу.

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