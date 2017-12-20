Транзит российского газа по итогам года составит 93-94 млрд куб. м - "Укртрансгаз"

"Мы в этом году ожидаем примерно 93-94 млрд куб. м транзита российского газа в Европу. Если сравнивать с прошлым годом, эта цифра на 10 млрд больше, чем в прошлом году", - сказал он.

М.Химко также выразил надежду, что в следующем году транзит российского газа через украинскую ГТС будет на уровне этого года.

Кроме того, по его словам, в этом году импорт из стран ЕС составил 14 млрд куб. м.

Напомним, в "Нафтогазе" отметили, что угрозой для украинской ГТС является неопределенность относительно объемов транзита российского газа.