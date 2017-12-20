Транзит российского газа по итогам года составит 93-94 млрд куб. м - "Укртрансгаз"
Киев • УНН
КИЕВ. 20 декабря. УНН. Транзит российского газа в страны Европейского Союза через украинскую газотранспортную систему по итогам 2017 года составит 93-94 млрд куб. м, что почти на 10 млрд куб. м больше, чем в прошлом году. Об этом сказал на пресс-конференции и.о. главы ПАО "Укртрансгаз" Мирослав Химко, передает корреспондент УНН.
"Мы в этом году ожидаем примерно 93-94 млрд куб. м транзита российского газа в Европу. Если сравнивать с прошлым годом, эта цифра на 10 млрд больше, чем в прошлом году", - сказал он.
М.Химко также выразил надежду, что в следующем году транзит российского газа через украинскую ГТС будет на уровне этого года.
Кроме того, по его словам, в этом году импорт из стран ЕС составил 14 млрд куб. м.
Напомним, в "Нафтогазе" отметили, что угрозой для украинской ГТС является неопределенность относительно объемов транзита российского газа.