Украина в течение 2017 года увеличила импорт газа почти на 27%

"Всего из словацкого, венгерского и польского направлений транспортировано 14,1 млрд м3, что на 26,8% больше, чем в прошлом году и является рекордным за всю историю функционирования украинской ГТС", - говорится в сообщении.

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При этом, по данным ПАО, в Украине в прошлом году было всего добыто 20,8 млрд куб. м газа, что на 620 млн куб.м или 3,1% больше, чем в 2016 году.

Напомним, транзит российского газа по итогам года может достичь 93-94 млрд куб. м.