Нафтогаз збільшив імпорт газу з Європи на 17%
Київ • УНН
КИЇВ. 21 грудня. УНН. За 11 місяців 2017 року НАК "Нафтогаз України" закупила 20,9 млрд куб. м газу, зокрема, імпортувала з європейського ринку 8,2 млрд куб. м газу. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані компанії.
"За 11 місяців 2017 року НАК "Нафтогаз України" закупила 20,9 млрд куб. м газу, що на 2,0 млрд куб. м більше, ніж за 11 місяців попереднього року", - сказано у повідомленні.
У структурі закуплених цього року обсягів газу частка імпорту, як зазначається, становила 39%, газу, закупленого у ПАТ "Укргазвидобування", - 61%.
Поставки імпортованого газу в Україну з боку Російської Федерації як у 2016, так і у 2017 році не здійснювались, всі обсяги газу надходили з європейського напряму, додали у НАК.
"За 11 місяців 2017 року Нафтогаз імпортував з європейського ринку 8,2 млрд куб. м газу, що на 1,2 млрд куб. м (17%) більше, ніж за аналогічний період попереднього року. У цьому році Нафтогаз закупав газ у 12 європейських постачальників. Жодна з цих компаній не поставила більше, ніж 30% обсягу імпортованого газу", - йдеться у повідомленні.
Також вказано, що Нафтогаз за 11 місяців закупив у Укргазвидобування 12,7 млрд куб. м, за 11 місяців 2016 року – 11,9 млрд куб. м газу.
Нагадаємо, транзит російського газу за підсумками року може сягнути 93-94 млрд куб. м.