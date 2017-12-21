Нафтогаз увеличил импорт газа из Европы на 17%

"За 11 месяцев 2017 года НАК "Нафтогаз Украины" закупила 20,9 млрд куб. м газа, что на 2,0 млрд куб. м больше, чем за 11 месяцев прошлого года", - говорится в сообщении.

В структуре закупленных в этом году объемов газа доля импорта, как отмечается, составляла 39%, газа, закупленного в ПАО "Укргаздобыча", - 61%.

Поставки импортного газа в Украину со стороны Российской Федерации как в 2016-м, так и в 2017 году не осуществлялись, все объемы газа поступали с европейского направления, добавили в НАК.

"За 11 месяцев 2017 года Нафтогаз импортировал с европейского рынка 8,2 млрд куб. м газа, что на 1,2 млрд куб. м (17%) больше, чем за аналогичный период предыдущего года. В этом году Нафтогаз закупал газ в 12 европейских поставщиков. Ни одна из этих компаний не поставила более 30% объема импортируемого газа", - говорится в сообщении.

Также указано, что Нафтогаз за 11 месяцев закупил в Укргаздобычи 12,7 млрд куб. м, за 11 месяцев 2016 года - 11,9 млрд куб. м газа.

Напомним, транзит российского газа по итогам года может достичь 93-94 млрд куб. м.