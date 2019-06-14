Україна проти Росії: Зеркаль підбила підсумки засідань у трибуналі

За словами Зеркаль, два тижні - це вічність для сучасного ритму життя. Але і вони є лише вершиною айсбергу багаторічної роботи - збирання доказів, подання меморандумів та інших документів, представлення позиції щодо порушення Росією норм міжнародного права.

"За кілька місяців арбітри ухвалять рішення чи будуть розглядати по суті вже подані нами докази російських порушення. Росія бачить себе переможцем якого не судять, тому заперечує саму можливість того, що її дії можуть розглядатися судом чи трибуналом. Ми ж вважаємо, що Росія - міжнародний правопорушник, який має бути притягнутий до відповідальності", - наголосила вона.

Зеркаль наголосила, що "визнання юрисдикції Судом ООН і трибуналом з морського права буде перемогою. Для нас і для всього світу".

На користь РФ грає кожен сумнів і кожна нечіткість. Міжнародні судові інстанції дуже консервативні у визначенні своєї юрисдикції, додала вона.

“В обох справах Росія хоче поставити злочин собі на службу. Вона стверджує, що наша справа про застосування зброї і агресію з боку Росії, а тому і Суд ООН, і трибунал не можуть розглядати подані нами справи. Наша ж місія — довести, що мухи окремо, котлети окремо”, — написала Зеркаль.

За її словами, Україна має перший у світі міждержавний спір щодо фінансування тероризму.

“Відповідна Конвенція є складною та багатошаровою. Мова йде про три рівні правопорушень — вчинення актів тероризму, фінансування тероризму та відповідальності держави за невиконання своїх обов‘язків щодо попередження та протидії фінансуванню тероризму”, — зазначила Зеркаль.

Також, вона повідомила, що у справі щодо міжнародного морського права Росія додає до всього ще і питання статусу Азовського моря і Керченської протоки.

“Росія, буквально, намагається змусити арбітрів підтвердити, що нічого не змінилося з часів Російської імперії. А заплутана історія наших з РФ відносин з цього питання лише ускладнює наше завдання з відстоювання наших суверенних прав за Конвенцією ООН за морського права”, — написала Зеркаль.

Як повідомляв УНН, поточні слухання стосувалися питання юрисдикції трибуналу для розгляду "великої справи України проти Росії".

У понеділок суд опублікував позиції України і Росії щодо юрисдикції. Зазначено, що "Російська Федерація вважає, що суд не має юрисдикції за позовом України, оскільки суд не може визначати, яка держава є суверенною по сухопутній території Криму".

Україна вважає, що Росії не вдасться уникнути юрисдикції суду.

Нагадаємо, рішення Арбітражного трибуналу у нідерландському місті Гаага у справі України проти РФ очікують до кінця року.