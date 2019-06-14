Украина против России: Зеркаль подвела итоги заседаний в трибунале

По словам Зеркаль, две недели - это вечность для современного ритма жизни. Но и они являются лишь вершиной айсберга многолетней работы - сбор доказательств, представление меморандумов и других документов, представление позиции о нарушении Россией норм международного права.

"За несколько месяцев арбитры примут решение будут ли рассматривать по существу уже поданные нами доказательства российских нарушений. Россия видит себя победителем которого судят, поэтому отрицает саму возможность того, что ее действия могут рассматриваться судом или трибуналом. Мы же считаем, что Россия - международный правонарушитель, который должен быть привлечен к ответственности", - подчеркнула она.

Зеркаль подчеркнула, что "признание юрисдикции Судом ООН и трибуналом по морскому праву будет победой. Для нас и для всего мира".

В пользу РФ играет каждый вопрос и каждая нечеткость. Международные судебные инстанции очень консервативны в определении своей юрисдикции, добавила она.

"В обоих делах Россия хочет поставить преступление себе на службу. Она утверждает, что наше дело о применении оружия и агрессии со стороны России, а потому и Суд ООН, и трибунал не могут рассматривать представленные нами дела. Наша же миссия - доказать, что мухи отдельно, котлеты отдельно", - написала Зеркаль.

По ее словам, Украина имеет первый в мире межгосударственный спор о финансировании терроризма.

"Соответствующая Конвенция является сложной и многослойной. Речь идет о трех уровнях правонарушений - совершение актов терроризма, финансирование терроризма и ответственности за невыполнение своих обязанностей по предупреждению и противодействию финансированию терроризма", - отметила Зеркаль.

Также она сообщила, что по делу относительно международного морского права Россия добавляет ко всему еще и вопрос статуса Азовского моря и Керченского пролива.

"Россия, буквально, пытается заставить арбитров подтвердить, что ничего не изменилось со времен Российской империи. А запутанная история наших с РФ отношений по этому вопросу только усложняет нашу задачу по отстаиванию наших суверенных прав по Конвенции ООН по морскому праву", - написала Зеркаль.

Как сообщал УНН, текущие слушания касались вопроса юрисдикции трибунала для рассмотрения "большого дела Украины против России".

В понедельник суд опубликовал позиции Украины и России относительно юрисдикции. Указано, что "Российская Федерация считает, что суд не имеет юрисдикции по иску Украины, поскольку суд не может определять, какое государство является суверенным по сухопутной территории Крыма".

Украина считает, что России не удастся избежать юрисдикции суда.

Напомним, решение Арбитражного трибунала в нидерландском городе Гаага по делу Украины против РФ ожидают к концу года.