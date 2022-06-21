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Україна просить у США і партнерів 8 млрд доларів на підготовку до опалювального сезону

Україна просить у США і партнерів 8 млрд доларів на підготовку до опалювального сезону

Київ • УНН

 • 124226 перегляди

КИЇВ. 21 червня. УНН. Уряд України доручив накопичити до опалювального сезону 19 млн кубометрів газу, на це необхідно 8 млрд доларів. Про це сказав виконавчий директор НАК “Нафтогаз України” Юрій Вітренко на пресконференції у вівторок, пише УНН.

Цитата

“У нас немає проблеми імпортувати газ. Проблема, або складність полягає в тому, що для цього потрібні величезні кошти. Зараз газ коштує на ринку 1,5 тис. доларів. Для того, щоб створити великий запас газу, імпортувати 19 млрд кубів газу до початку опалювального сезону — це означає, що потрібно додатково імпортувати 5,8 млрд кубів газу. На це потрібно витратити 8 млрд доларів. Це величезні кошти для України”, — сказав Вітренко.

Деталі

Зі слів очільника Нафтогазу, компанія веде перемовини з міжнародними партнерами про те, наскільки вони можуть допомогти з грошима або газом.

Зокрема, сказав Вітренко, він особисто у Сполучених Штатах давав свідчення в Конгресі, про те, що Україні потрібно накопичити до опалювального сезону 19 млн кубометрів газу.

“Я просив відповідно, щоб уряд США долучився до допомоги Україні щодо фінансування закупівлі цих обсягів газу... До 8 млрд доларів потрібно Україні для фінансування закупівель природного газу — це звучало в США”, — зазначив він.

Топ-менеджер уточнив, що перемовини ведуться й з іншими партнерами України.

Відповідаючи на питання журналістів, він зауважив, що американський ленд-ліз під час світової війни працював не лише щодо зброї, але й енергетики.

"По аналогії ми сказали, що один з варіантів може бути, якщо уряд США просто надасть нам природний газ… Ми можемо говорити про те, що повернемо ці обсяги газу, наприклад, за два роки", - резюмував Вітренко.

Нагадаємо

Кабінет міністрів України затвердив документ, який визначає, що на початок опалювального сезону в жовтні у підземних газосховищах мають бути достатні запаси газу для безперебійного проходження опалювального сезону за будь-яких обставин. На сьогодні у ПСГ уже понад 10 млрд кубів газу.

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