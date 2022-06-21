Украина просит у США и партнеров 8 млрд долларов на подготовку к отопительному сезону

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“У нас нет проблемы импортировать газ. Проблема или сложность заключается в том, что для этого нужны огромные средства. Сейчас газ стоит на рынке 1,5 тыс. долларов. Для того, чтобы создать большой запас газа, импортировать 19 млрд кубов газа до начала отопительного сезона — это означает, что нужно дополнительно импортировать 5,8 млрд кубов газа. На это нужно потратить 8 млрд долларов. Это огромные средства для Украины”, — сказал Витренко.

Детали

По словам главы Нафтогаза, компания ведет переговоры с международными партнерами о том, насколько они могут помочь с деньгами или газом.

В частности, сказал Витренко, он лично в Соединенных Штатах давал показания в Конгрессе, о том, что Украине нужно накопить до отопительного сезона 19 млн кубометров газа.

“Я просил соответственно, чтобы правительство США присоединилось к помощи Украине в финансировании закупки этих объемов газа... До 8 млрд долларов нужно Украине для финансирования закупок природного газа — это звучало в США”, — отметил он.

Топ-менеджер уточнил, что переговоры ведутся и с другими партнерами Украины.

Отвечая на вопросы журналистов, он отметил, что американский ленд-лиз во время мировой войны работал не только в отношении оружия, но и энергетики.

"По аналогии мы сказали, что один из вариантов может быть, если правительство США просто предоставит нам природный газ… Мы можем говорить о том, что вернем эти объемы газа, например, через два года", - резюмировал Витренко.

Напомним

Кабинет министров Украины утвердил документ, определяющий, что на начало отопительного сезона в октябре в подземных газохранилищах должны быть достаточные запасы газа для бесперебойного прохождения отопительного сезона при любых обстоятельствах. На сегодня у ПХГ уже более 10 млрд кубов газа.