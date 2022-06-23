Україна пропонує звернутись в ООН для запровадження над Одесою “режиму безпечної гавані”

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Так, зі слів нардепа, у ПАРЄ сьогодні відбулись дебати на тему деблокади Чорного моря і її наслідків, виснувки будуть попереду — а сьогодні парламентарі надавали власні пропозиції.

Наталуха зазначив, що ті тези і пропозиції, які він надав, зокрема стосувались того, що не треба ставитись до блокування українських портів як до загрози голоду або кризи тільки в країнах “третього світу” — мова і про країни Європи, де вже зараз спостерігається зростання споживчих і виробничих цін.

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“Ми говоримо про те, що ця криза — глобальна. І для того, щоб вирішити цю глобальну кризу, я особисто порекомендував колективно звернутись в Організацію Об’єднаних Націй для запровадження над Одесою щонайменше режиму так званої безпечної гавані. За це має проголосувати Генеральна асамблея, а не Рада Безпеки, тому що це стосується кожного, це рішення стосується кожної країни. І таким чином ввести спеціальний режим і забезпечити вивезення продуктів, які заблоковані на сьогодні в одеському порту”, — сказав Наталуха.

“Я вважаю, що Парламентська асамблея ради Європи має провести засідання спільно з ПА НАТО і перейти так само до узгоджених висновків з приводу подальших скоординованих дій — чи то в контексті ООН, чи то в контексті турецького сценарію. Нам потрібно показати світу, що росія використовує їжу як шантаж”, — додоав він.

Нагадаємо

ПАРЄ мала провести спеціальні дебати щодо блокади Чорного моря та її наслідків. Це була ініціатива України, яку підтримала Група консерваторів у ПАРЄ, і більшість делегатів.