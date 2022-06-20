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ПАРЄ проведе спеціальні дебати щодо блокади Чорного моря та її наслідків - нардеп

ПАРЄ проведе спеціальні дебати щодо блокади Чорного моря та її наслідків - нардеп

Київ • УНН

 • 91680 перегляди

КИЇВ. 20 червня. УНН. Парламентська асамблея Ради Європи (ПАРЄ) проведе спеціальні дебати щодо блокади Чорного моря та її наслідків, повідомив учасник української делегації у ПАРЄ, нардеп Олексій Гончаренко, пише УНН.

Цитата

"ПАРЄ проведе спеціальні дебати щодо блокади Чорного моря та її наслідків. Це була моя пропозиція, яку підтримала Група консерваторів у ПАРЄ, і тепер нас підтримала більшість делегатів. Тобто, дебати відбудуться", - написав Гончаренко у Telegram.

Деталі

Так, пленарна сесія ПАРЄ розпочалася. "Працюємо над 3 резолюціями щодо України", - вказала голова делегації України в ПАРЄ Марія Мезенцева у Telegram.

При цьому член постійної делегації ВР у ПАРЄ Євгенія Кравчук, також повідомивши про старт літньої сесії ПАРЄ, зазначила, що порядок денний сесії передбачає низку важливих для України дебатів, зокрема:

  • «Поточні безпекові виклики у Європі: роль Ради Європи»
  • «Підтримка демократичної безпеки у Європі»;
  • «Зафіксовані випадки політичних ув’язнень у рф»;
  • «Гуманітарні наслідки внутрішньої та зовнішньої міграції, спричиненої агресією рф щодо України»;
  • «Забезпечення відповідальності за збиття рейсу MH17».

«Окрім того, з нетерпінням чекаю на ухвалення Резолюції по моїй доповіді «Справедливість і безпека жінок під час відновлення миру», яке відбудеться вже у середу», - зазначила депутатка у Facebook.

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