ПАРЄ проведе спеціальні дебати щодо блокади Чорного моря та її наслідків - нардеп
Київ • УНН
КИЇВ. 20 червня. УНН. Парламентська асамблея Ради Європи (ПАРЄ) проведе спеціальні дебати щодо блокади Чорного моря та її наслідків, повідомив учасник української делегації у ПАРЄ, нардеп Олексій Гончаренко, пише УНН.
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"ПАРЄ проведе спеціальні дебати щодо блокади Чорного моря та її наслідків. Це була моя пропозиція, яку підтримала Група консерваторів у ПАРЄ, і тепер нас підтримала більшість делегатів. Тобто, дебати відбудуться", - написав Гончаренко у Telegram.
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Так, пленарна сесія ПАРЄ розпочалася. "Працюємо над 3 резолюціями щодо України", - вказала голова делегації України в ПАРЄ Марія Мезенцева у Telegram.
При цьому член постійної делегації ВР у ПАРЄ Євгенія Кравчук, також повідомивши про старт літньої сесії ПАРЄ, зазначила, що порядок денний сесії передбачає низку важливих для України дебатів, зокрема:
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- «Поточні безпекові виклики у Європі: роль Ради Європи»
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- «Підтримка демократичної безпеки у Європі»;
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- «Зафіксовані випадки політичних ув’язнень у рф»;
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- «Гуманітарні наслідки внутрішньої та зовнішньої міграції, спричиненої агресією рф щодо України»;
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- «Забезпечення відповідальності за збиття рейсу MH17».
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«Окрім того, з нетерпінням чекаю на ухвалення Резолюції по моїй доповіді «Справедливість і безпека жінок під час відновлення миру», яке відбудеться вже у середу», - зазначила депутатка у Facebook.