ПАСЕ проведет специальные дебаты по блокаде Черного моря и ее последствиям - нардеп
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июня. УНН. Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) проведет специальные дебаты по блокаде Черного моря и ее последствиям, сообщил участник украинской делегации в ПАСЕ, нардеп Алексей Гончаренко, пишет УНН.
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"ПАСЕ проведет специальные дебаты по блокаде Черного моря и ее последствиям. Это было мое предложение, которое поддержала Группа консерваторов в ПАСЕ, и теперь нас поддержало большинство делегатов. То есть дебаты состоятся", - написал Гончаренко в Telegram.
Детали
Так, пленарная сессия ПАСЕ началась. "Работаем над 3 резолюциями по Украине", - указала глава делегации Украины в ПАСЕ Мария Мезенцева в Telegram.
При этом член постоянной делегации ВР в ПАСЕ Евгения Кравчук, также сообщив о старте летней сессии ПАСЕ, отметила, что повестка дня сессии предусматривает ряд важных для Украины дебатов, в частности:
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- «Текущие вызовы безопасности в Европе: роль Совета Европы»;
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- «Поддержка демократической безопасности в Европе»;
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- «Зафиксированы случаи политических заключений в рф»;
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- «Гуманитарные последствия внутренней и внешней миграции, вызванной агрессией рф в отношении Украины»;
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- «Обеспечение ответственности за сбитие рейса MH17».
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«Кроме того, с нетерпением ожидаю принятия Резолюции по моему докладу «Справедливость и безопасность женщин во время восстановления мира», которое состоится уже в среду», - отметила депутат в Facebook.