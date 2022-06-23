Украина предлагает обратиться в ООН для введения над Одессой режима безопасной гавани

ukru
13:44 • 32514 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

13:22 • 53759 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

13:08 • 51489 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

12:52 • 29899 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

11:23 • 59819 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 60039 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 101167 просмотра

Как правильно посадить плодовый сад: советы

14 марта, 19:57 • 117323 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 125634 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

Эксклюзив
14 марта, 16:00 • 113007 просмотра

Тренды весны 2025: люкс-спорт, лен, шифон и объемные аксессуары

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
рф атаковала энергообъекты, в Одесской и Днепропетровской областях часть жителей без света - ДТЭК

рф атаковала энергообъекты, в Одесской и Днепропетровской областях часть жителей без света - ДТЭК

15 марта, 08:18 • 46344 просмотра
Убийство активиста Ганула в Одессе: полиция рассматривает три версии, включая "российский след"

Убийство активиста Ганула в Одессе: полиция рассматривает три версии, включая "российский след"

15 марта, 08:48 • 40962 просмотра
Ночная атака рф задела два района Киевской области: показали последствия

Ночная атака рф задела два района Киевской области: показали последствия

15 марта, 09:17 • 43798 просмотра
Трамп получил удар микрофоном по лицу

Трамп получил удар микрофоном по лицу

15 марта, 10:19 • 34735 просмотра
Украинская ракета "Длинный Нептун" на 1000 км прошла испытания и успешное боевое применение - Зеленский

Украинская ракета "Длинный Нептун" на 1000 км прошла испытания и успешное боевое применение - Зеленский

11:32 • 24521 просмотра
публикации
Как правильно посадить плодовый сад: советы

Как правильно посадить плодовый сад: советы

15 марта, 09:00 • 101168 просмотра
Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

15 марта, 07:00 • 102930 просмотра
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 243478 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 273228 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 210013 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Трамп получил удар микрофоном по лицу

Трамп получил удар микрофоном по лицу

15 марта, 10:19 • 34735 просмотра
Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:57 • 117324 просмотра
Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

14 марта, 12:29 • 104536 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

14 марта, 09:55 • 122229 просмотра
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 124602 просмотра
Актуальное
Украина предлагает обратиться в ООН для введения над Одессой режима безопасной гавани

Украина предлагает обратиться в ООН для введения над Одессой режима безопасной гавани

Киев • УНН

 • 324103 просмотра

СТРАСБУРГ-КИЕВ. 23 июня. УНН. Украина в парламентской ассамблее Совета Европы предлагает обратиться в ООН для внедрения механизма вывоза продовольствия из Одессы. Об этом УНН рассказал глава Комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха, который принимал участие в дебатах.

Детали

Так, со слов нардепа, в ПАСЕ сегодня состоялись дебаты на тему деблокады Черного моря и ее последствий, взыскания будут впереди — а сегодня парламентарии предоставляли собственные предложения.

Наталуха отметил, что те тезисы и предложения, которые он предоставил, в частности касались того, что не нужно относиться к блокировке украинских портов как к угрозе голода или кризиса только в странах “третьего мира” — речь и о странах Европы, где уже сейчас наблюдается рост потребительских и производственных цен.

Цитата

“Мы говорим о том, что этот кризис — глобальный. И для того, чтобы разрешить этот глобальный кризис, я лично порекомендовал коллективно обратиться в Организацию Объединенных Наций для введения над Одессой по меньшей мере режима так называемой безопасной гавани. За это должна проголосовать Генеральная ассамблея, а не Совет Безопасности, потому что это касается каждого, это решение касается каждой страны. И таким образом ввести специальный режим и обеспечить вывоз продуктов, которые заблокированы на сегодня в одесском порту”, — сказал Наталуха.

“Я считаю, что Парламентская ассамблея Совета Европы должна провести заседание совместно с ПА НАТО и перейти так же к согласованных выводов по поводу дальнейших скоординированных действий — либо в контексте ООН, либо в контексте турецкого сценария. Нам нужно показать миру, что россия использует пищу как шантаж”, — добавил он.

Напомним

ПАСЕ должна была провести специальные дебаты относительно блокады Черного моря и ее последствий. Это была инициатива Украины, которую поддержала Группа консерваторов в ПАСЕ, и большинство делегатов.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политика

Обратиться по вопросам размещения рекламы