Україна приєдналася до Статуту Міжнародного центру реєстрації серіальних видань
Київ • УНН
КИЇВ. 6 березня. УНН. Уряд підтримав пропозицію щодо приєднання України до Статуту Міжнародного центру реєстрації серіальних видань (Міжнародного центру ISSN). Про це повідомляє УНН з посиланням на Урядовий портал.
"Уряд підтримав пропозицію Держкомтелерадіо щодо приєднання України до Статуту Міжнародного центру реєстрації серіальних видань (Міжнародного центру ISSN)", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що до здобуття Україною державної незалежності надання серіальним виданням міжнародних стандартних номерів ISSN (The International Standard Serial Numbers) здійснювала Всесоюзна книжкова палата. Однак з її переходом під юрисдикцію Росії цю роботу в Україні було припинено. У зв'язку з цим виникла нагальна потреба приєднатися Україні як суверенної держави до ISSN, впровадження та контроль за функціонуванням якої здійснює Міжнародний центр реєстрації серіальних видань (Міжнародний центр ISSN).
"На сьогодні учасниками цієї системи є 89 країн світу", - уточнили в Кабміні.
Постановою уряду схвалено проект відповідного листа Кабміна до Генерального секретаря ООН з питань освіти, науки і культури щодо приєднання до Статуту Міжнародного центру реєстрації серіальних видань (Міжнародного центру ISSN). А Державну наукову установу "Книжкова палата України імені Івана Федорова" визначено національним центром реєстрації серіальних видань (національним центром ISSN).
У Кабміні уточнили, що приєднання України до Статуту сприятиме входженню України в світовий інформаційний простір, забезпечить доступ до бібліографічної інформації, накопиченої в базі даних Міжнародного центру ISSN, та репрезентує на міжнародному рівні національну бібліографію серіальних видань України.
Нагадаємо, Україна заборонила ввезення з РФ 19 книг.