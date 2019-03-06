Украина присоединилась к Уставу Международного центра регистрации сериальных изданий
Киев • УНН
КИЕВ. 6 марта. УНН. Правительство поддержало предложение о присоединении Украины к Уставу Международного центра регистрации сериальных изданий (Международного центра ISSN). Об этом сообщает УНН со ссылкой на Правительственный портал.
"Правительство поддержало предложение Госкомтелерадио о присоединении Украины к Уставу Международного центра регистрации сериальных изданий (Международного центра ISSN)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что до обретения Украиной государственной независимости предоставления сериальным изданием международных стандартных номеров ISSN (The International Standard Serial Numbers) осуществляла Всесоюзная книжная палата. Однако с ее переходом под юрисдикцию России эта работа в Украине была прекращена. В связи с этим возникла насущная необходимость присоединиться Украины как суверенного государства к ISSN, внедрение и контроль за функционированием которой осуществляет Международный центр регистрации сериальных изданий (Международный центр ISSN).
"На сегодняшний день участниками этой системы является 89 стран мира", - уточнили в Кабмине.
Постановлением правительства одобрен проект соответствующего письма Кабмина к Генеральному секретарю ООН по вопросам образования, науки и культуры о присоединении к Уставу Международного центра регистрации сериальных изданий (Международного центра ISSN). А Государственное научное учреждение "Книжная палата Украины имени Ивана Федорова" определено национальным центром регистрации сериальных изданий (национальным центром ISSN).
В Кабмине уточнили, что присоединение Украины к Уставу будет способствовать вхождению Украины в мировое информационное пространство, обеспечит доступ к библиографической информации, накопленной в базе данных Международного центра ISSN, и представляет на международном уровне национальную библиографию сериальных изданий Украины.
Напомним, Украина запретила ввоз из РФ 19 книг.