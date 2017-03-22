Україна приєдналася до міжнародної конвенції про рятування

ukru
Ексклюзив
09:26 • 50478 перегляди

Для жителів села економії не буде, бо за ліками доведеться їхати в місто: власниця аптек на Миколаївщині про нове регулювання фармринку

Ексклюзив
07:20 • 132575 перегляди

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

27 березня, 18:53 • 193330 перегляди

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 15:10 • 174785 перегляди

"Рамштайн": Британія анонсувала нову зустріч контактної групи з питань оборони України на 11 квітня

27 березня, 14:09 • 177279 перегляди

Макрон про "сили запевнення" для України: вони не будуть на лінії зіткнення, не кожна країна заявила, що хоче взяти участь

27 березня, 13:58 • 173872 перегляди

В Україну відправлять команди Франції та Британії - Макрон

Ексклюзив
27 березня, 12:45 • 243829 перегляди

Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки

Ексклюзив
27 березня, 12:33 • 142849 перегляди

Чому роботодавці віддають перевагу міленіалам: особливості поведінки зумерів на співбесідах

Ексклюзив
27 березня, 11:15 • 118973 перегляди

Кібератака на "Укрзалізницю": перевізник пояснив, як це вплинуло на вантажні перевезення

Ексклюзив
27 березня, 08:19 • 137986 перегляди

Постанова КМУ щодо зниження цін на ліки була ухвалена з порушеннями - регуляторна служба

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+13°
3 м/с
47 %
753 мм
Ясно, найближчі 2 години опадів не очікується
Популярнi новини
В Енгельсі знову вибухи: росіяни повідомляють про атаку безпілотників

В Енгельсі знову вибухи: росіяни повідомляють про атаку безпілотників

28 березня, 02:31 • 110445 перегляди
Радник Зеленського: путіну варто прийняти таблетки, щоб зрозуміти, з ким вести переговори

Радник Зеленського: путіну варто прийняти таблетки, щоб зрозуміти, з ким вести переговори

05:28 • 109703 перегляди
Втрати ворога за добу: понад 1800 окупантів, десятки танків та бронемашин знищено

Втрати ворога за добу: понад 1800 окупантів, десятки танків та бронемашин знищено

05:36 • 106631 перегляди
Ворожі атаки спричинили пожежі на Одещині, одна людина постраждала

Ворожі атаки спричинили пожежі на Одещині, одна людина постраждала

05:53 • 98973 перегляди
Керівник ЦПД РНБО: путін зацікавлений у затягуванні війни, пропонуючи божевільні ідеї

Керівник ЦПД РНБО: путін зацікавлений у затягуванні війни, пропонуючи божевільні ідеї

06:40 • 83161 перегляди
Публікації
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

07:20 • 132575 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 193330 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 169793 перегляди
Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки

Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки
Ексклюзив

27 березня, 12:45 • 243829 перегляди
Податкова "війна" з контрабандою Apple: як реагують учасники ринку

Податкова "війна" з контрабандою Apple: як реагують учасники ринку

27 березня, 09:17 • 229789 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Nintendo готується випустити Switch 2 на фоні торгової війни США та Китаю - FT

Nintendo готується випустити Switch 2 на фоні торгової війни США та Китаю - FT

10:48 • 8746 перегляди
Marvel представила акторський склад нових “Месників”: до нього увійдуть зірки MCU, "Людей Ікс" та "Фантастичної четвірки"

Marvel представила акторський склад нових “Месників”: до нього увійдуть зірки MCU, "Людей Ікс" та "Фантастичної четвірки"

27 березня, 13:17 • 105135 перегляди
Перетворює думки на команди комп’ютера: як живе чоловік з чіпом Neuralink у мозку

Перетворює думки на команди комп’ютера: як живе чоловік з чіпом Neuralink у мозку

27 березня, 10:19 • 130610 перегляди
В Британії відкрили центр порятунку левів, евакуйованих з українського прикордоння

В Британії відкрили центр порятунку левів, евакуйованих з українського прикордоння

26 березня, 13:05 • 156003 перегляди
Бенедикт Камбербетч зіграє у рімейку "Війни подружжя Роуз" 1989 року

Бенедикт Камбербетч зіграє у рімейку "Війни подружжя Роуз" 1989 року

26 березня, 12:30 • 145100 перегляди
Актуальне
Україна приєдналася до міжнародної конвенції про рятування

Україна приєдналася до міжнародної конвенції про рятування

Київ • УНН

 • 10348 перегляди

КИЇВ. 22 березня. УНН. Україна приєдналася до Міжнародної конвенції про рятування 1989 року. Парламентарі 226 голосами схвалили відповідний законопроект, передає кореспондент УНН.

Як зазначається у пояснювальній записці, документ регламентує процедуру надання відповідної допомоги суднам чи будь-якому іншому майну, що перебувають у небезпеці на водних шляхах.

Передбачається, що Україна приєднується до зазначеної Конвенції із застереженням про те, що відповідно до статті 30 Конвенції Україна зберігає за собою право не застосовувати положення Конвенції: коли рятувальна операція має місце у внутрішніх водах України та всі судна, з якими пов’язані такі дії, є суднами внутрішнього плавання; коли рятувальні операції проводяться у внутрішніх водах України без використання плавзасобів; коли всі заінтересовані сторони є громадянами або юридичними особами України; коли майно, стосовно якого потрібно застосовувати рятувальні операції, є морським майном культурного характеру, доісторичного, археологічного чи історичного значення та знаходиться на морському дні.

Як повідомляв УНН, семеро українських моряків, які були на борту судна “ANNA”, що затонуло поблизу узбережжя Лівії, повернулися до України.

 

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Суспільство
Tesla
$276.69
Brent
$73.17
Bitcoin
$85,146.30
S&P 500
$5,697.93
Газ TTF
$40.90
Золото
$3,109.71
Ethereum
$1,909.70