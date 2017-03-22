Україна приєдналася до міжнародної конвенції про рятування
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. Україна приєдналася до Міжнародної конвенції про рятування 1989 року. Парламентарі 226 голосами схвалили відповідний законопроект, передає кореспондент УНН.
Як зазначається у пояснювальній записці, документ регламентує процедуру надання відповідної допомоги суднам чи будь-якому іншому майну, що перебувають у небезпеці на водних шляхах.
Передбачається, що Україна приєднується до зазначеної Конвенції із застереженням про те, що відповідно до статті 30 Конвенції Україна зберігає за собою право не застосовувати положення Конвенції: коли рятувальна операція має місце у внутрішніх водах України та всі судна, з якими пов’язані такі дії, є суднами внутрішнього плавання; коли рятувальні операції проводяться у внутрішніх водах України без використання плавзасобів; коли всі заінтересовані сторони є громадянами або юридичними особами України; коли майно, стосовно якого потрібно застосовувати рятувальні операції, є морським майном культурного характеру, доісторичного, археологічного чи історичного значення та знаходиться на морському дні.
Як повідомляв УНН, семеро українських моряків, які були на борту судна “ANNA”, що затонуло поблизу узбережжя Лівії, повернулися до України.