Украина присоединилась к международной конвенции о спасании

Как отмечается в пояснительной записке, документ регламентирует процедуру предоставления соответствующей помощи судам или любому другом имуществу, которое находится в опасности на водных путях.

Предполагается, что Украина присоединяется к указанной Конвенции с оговоркой о том, что в соответствии со статьей 30 Конвенции Украина оставляет за собой право не применять положения Конвенции: когда спасательная операция имеет место во внутренних водах Украины и все суда, с которыми связаны такие действия, есть судами внутреннего плавания; когда спасательные операции проводятся во внутренних водах Украины без использования плавсредств; когда все заинтересованные стороны являются гражданами или юридическими лицами Украины; когда имущество, в отношении которого нужно применять спасательные операции, является морским имуществом культурного характера, доисторического, археологического или исторического значения и находится на морском дне.

Как сообщал УНН, семеро украинских моряков, находившихся на борту судна "ANNA", затонувшего у побережья Ливии, вернулись в Украину.