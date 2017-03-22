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Украина присоединилась к международной конвенции о спасании

Украина присоединилась к международной конвенции о спасании

Киев • УНН

 • 10347 просмотра

КИЕВ. 22 марта. УНН. Украина присоединилась к Международной конвенции о спасании 1989 года. Парламентарии 226 голосами приняли соответствующий законопроект, передает корреспондент УНН.

Как отмечается в пояснительной записке, документ регламентирует процедуру предоставления соответствующей помощи судам или любому другом имуществу, которое находится в опасности на водных путях.

Предполагается, что Украина присоединяется к указанной Конвенции с оговоркой о том, что в соответствии со статьей 30 Конвенции Украина оставляет за собой право не применять положения Конвенции: когда спасательная операция имеет место во внутренних водах Украины и все суда, с которыми связаны такие действия, есть судами внутреннего плавания; когда спасательные операции проводятся во внутренних водах Украины без использования плавсредств; когда все заинтересованные стороны являются гражданами или юридическими лицами Украины; когда имущество, в отношении которого нужно применять спасательные операции, является морским имуществом культурного характера, доисторического, археологического или исторического значения и находится на морском дне.

Как сообщал УНН, семеро украинских моряков, находившихся на борту судна "ANNA", затонувшего у побережья Ливии, вернулись в Украину.

 

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